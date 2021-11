Medientermin 18.11. um 11.15 Uhr zum TAG DER KINDERRECHTE

Kinderrechte brauchen Schwung

Wien (OTS) - Was macht eine Schaukel mitten am Minoritenplatz?



Zum Tag der Kinderrechte (20.11.) macht SOS-Kinderdorf mit einer Schaukel am Minoritenplatz darauf aufmerksam, dass es in der Politik zu dem Thema seit Jahren einen Stillstand gibt.

Wir beleuchten, wo Kinderrechte besonders dringend Schwung brauchen und welcher Anstoß endlich Veränderung bringen kann.

MEDIENTERMIN: Kinderrechte brauchen Schwung!

Schaukel-Installation am Minoritenplatz



Mit

- Christian Moser, Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf

- Birgit Schatz, Kinderrechtsexpertin SOS-Kinderdorf

Datum: 18.11.2021, 11:15 - 12:00 Uhr

Ort: Minoritenplatz

1010 Wien, Österreich

Url: https://www.sos-kinderdorf.at/so-hilft-sos/wie-wir-helfen/kinderrechte

