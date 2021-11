Dr. Markus Kamp neuer CEO bei HÜBERS (FOTO)

Bocholt (ots) - Mehr Manpower für Innovation und Wachstum:

Seit dem 1. Oktober ist Dr. Markus Kamp neuer CEO der HÜBERS Verfahrenstechnik Maschinenbau GmbH. Er wird das Unternehmen gemeinsam mit den beiden bisherigen Geschäftsführern Markus und Dominik Terhardt führen.

HÜBERS ist auf internationalem Wachstumskurs. Um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen, hat sich die Geschäftsführung des Bocholter Unternehmens durch ein Management-Buy-In personell verstärkt. Dr. Markus Kamp (59) ist promovierter Physiker der RWTH Aachen und hat sich an der Universität Ulm in Ingenieurwissenschaften habilitiert. Er bringt einen breiten beruflichen Erfahrungsschatz aus der Industrie mit. Kamp war zuletzt erfolgreicher Geschäftsführer der IPR - Intelligente Peripherien für Roboter GmbH (Eppingen) und zuvor u.a. bei Bosch Rexroth, bei der Robert Bosch GmbH sowie einigen hochspezialisierten Mittelständlern aus der Industrie in Führungspositionen tätig.

Ein erstes Etappenziel der erweiterten Geschäftsführung ist der Ausbau der internationalen Vertriebsaktivitäten. In Japan und China ist HÜBERS bereits mit eigenen Vertriebsgesellschaften vertreten. Zudem schärft HÜBERS sein Profil als innovativer Entwickler hochspezialisierter Anlagen, die u. a. zum Gelingen der Energiewende beitragen.

Dr. Markus Kamp: "HÜBERS ist ein klassischer Hidden Champion. Wir sind ein aktiver Player in einer ganzen Reihe von internationalen Mega-Trends, unter anderem E-Mobilität, Erneuerbare Energien, Digitalisierung, Smart Grids sowie ganz neue Mobilitätskonzepte wie z. B. Hyperloop. Ich freue mich, die Innovationskraft made in Germany weiter voranzutreiben."

Die beiden bisherigen Geschäftsführer Markus Terhardt (46) und Dominik Terhardt (41) bleiben in der Geschäftsführung. Dominik Terhardt: "Unsere Anlagen sorgen global für technologische Spitzenleistungen. HÜBERS ist ein Mittelstandsunternehmen mit westfälischen Wurzeln und einem internationalen Ausblick."

Über die HÜBERS Verfahrenstechnik Maschinenbau GmbH

Die HÜBERS Verfahrenstechnik Maschinenbau GmbH ist ein führender, international aktiver Anbieter von Vergussanlagen für elektrische und elektronische Bauteile und verfügt über ein technologisches Alleinstellungsmerkmal bei der Verarbeitung von Mehrkomponenten-Systemen unter Vakuum.

HÜBERS-Anlagen kommen in einer Vielzahl von Industriezweigen zum Einsatz, z.B. in der Elektronikindustrie, in der Antriebs-, Energie- und Medizintechnik, Automotive, Composites sowie zunehmend in der E-Mobilität und Windkraft. HÜBERS zeichnet sich durch eine sehr hohe Innovationskraft aus, die bis heute zu rund 100 Patenten, Gebrauchsmustern und Offenlegungen geführt hat. Die Wertschöpfungskette umfasst die Entwicklung, Konstruktion, Produktion und Montage sowie Pre- und After-Sales-Services.

Am Sitz in Bocholt arbeiten ca. 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber hinaus ist HÜBERS über Vertriebs- und Servicegesellschaften in Japan und China weltweit aktiv. Zum Kundenstamm von HÜBERS gehören u.a. ABB, Bosch, Covestro, Philips, Siemens, Tesla, Toshiba und ZF.

Rückfragen & Kontakt:

Christian Averesch

Tel +49 2871 281-1219

c.averesch @ huebers.de