Die „Science Busters“ machen „Lust auf Zukunft“ am 17. November

Mit Martin Puntigam, Florian Freistetter und Gunkl um 22.10 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe am Mittwoch, dem 17. November 2021, um 22.10 Uhr in ORF 1 packen die „Science Busters“ den großen Picknickkorb für den Roten Planeten: MC Martin Puntigam, Astronom Dr. Florian Freistetter und Gunkl helfen bei der Urlaubsplanung und verraten, was man auf jeden Fall einpacken sollte. Dabei klären sie u. a., ob Blue Origin das teuerste Speibsackerl der Welt ist und wann der erste All-Inclusive-Club für Pauschaltouristen und -touristinnen am Mars eröffnet werden kann. Das alles gibt es inklusive quietschvergnügtem Planeten on stage.

Fans des Wissenschaftskabaretts finden viele weitere Folgen der „Science Busters“ auch auf Flimmit (https://flimmit.at).

