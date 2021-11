ORF III am Mittwoch: Doku-Premiere „Leben in den Ischler Alpen“ in „Heimat Österreich“, „Landleben“-Doppel

Außerdem: Nationalratssitzung live, „treffpunkt medizin“ zum Thema Diabetes, Diskussion zur Demokratie in Zentraleuropa in „Wiener Vorlesungen“

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 17. November 2021, überträgt ORF III Kultur und Information ab 9.05 Uhr wieder aus dem Nationalrat: Auf der Agenda stehen Soziales, Pensionsversicherung, Gesundheit, Militärische Angelegenheiten, Inneres und Fremdenwesen, Landwirtschaft, Regionen und Tourismus sowie Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Das „Leben in den Ischler Alpen“ (20.15 Uhr) zeigt im Hauptabend eine „Heimat Österreich“-Neuproduktion von Martin Vogg. Das alpine Umland um Bad Ischl zählt zu den reizvollsten Gegenden des Salzkammergutes:

Auf dem Gamskogel oder dem Schrottkamm eröffnet sich einem ein kolossales Panorama. Die bergbäuerliche Bevölkerung hier steht im Zentrum des Films. So beschreitet der Regisseur die Ischler Salzwege, fährt mit der sogenannten „Katrin Seilbahn“ und begleitet eine Ischler Apothekerin beim Sammeln der Kräuter für ihre Naturheilprodukte. Am sogenannten Lichtbratlmontag, dem ersten Arbeitstag, an dem im Herbst wieder innen bei elektrischem Licht gearbeitet werden muss, spendiert der Werkstattmeister seiner Mannschaft einen Braten. Mit „Landleben“ geht es zunächst in einer weiteren Dokumentation von Martin Vogg „Durch die Bucklige Welt“ (21.05 Uhr), bevor Katrin Jenni das „Ötscher-Land“ (21.55 Uhr) besucht.

„Diabetes, eine lukrative Volkskrankheit“ (22.30 Uhr) thematisiert anschließend „treffpunkt medizin“ anlässlich des von der WHO ins Leben gerufenen weltweiten Diabetes-Tags am 14. November. Rund 430 Millionen Menschen sind weltweit an Diabetes erkrankt. Eine Stoffwechselstörung, die durch chronisch erhöhte Blutzuckerwerte gekennzeichnet ist. Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung, während sich Typ 2 im Zuge einer zu fett- und zuckerhaltigen Ernährung entwickelt. Es ist also auch ein ungesunder Lebensstil, der die Entwicklung dieser potenziell lebensbedrohlichen Stoffwechselstörung begünstigt, die Auswirkungen auf das gesamte Organsystem hat. Einziger Nutznießer dieser desolaten Lage scheint die Pharmaindustrie zu sein: Mit einem Umsatz von 46 Milliarden Dollar stellt Diabetes einen äußerst lukrativen Markt dar.

Zum Thema „Über die Demokratie in Zentraleuropa: Historische Transformation und Risiken“ diskutieren anschließend um 0.00 Uhr in den „Wiener Vorlesungen“ Philipp Ther (Historiker, Universität Wien) und Tamara Ehs (Politikwissenschafterin) bei Günter Kaindlstorfer im ORF-RadioKulturhaus.

