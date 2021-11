3., Sperre der Erdberger Lände 44 bis Unterfahrung Stadionbrücke

Wien (OTS) - Aufgrund eines Anfahrschadens muss ein Hauptträger der Stadionbrücke instandgesetzt werden. Die Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau beginnt am Samstag dem 20.11.2021 um 16 Uhr mit den Instandsetzungsmaßnahmen.

Örtlichkeit der Baustelle : 3., Erdberger Lände 44 bis Unterfahrung Stadionbrücke – Autobahn A 4.

: 3., Erdberger Lände 44 bis Unterfahrung Stadionbrücke – Autobahn A 4. Baubeginn : Samstag 20.11.2021 ab 16 Uhr

: Samstag 20.11.2021 ab 16 Uhr Bauende: Montag 22.11.2021, 5.00 Uhr

Für die Arbeiten ist eine Sperre der Erdberger Lände ab Onr. 44 bis unmittelbar nach der Stadionbrücke erforderlich. Die Umleitung erfolgt über das Kreuzungsplateau Ludwig-Kößler-Platz.

Am Sonntag dem 21.11.2021 ist zusätzlich eine halbseitige Sperre der Stadionbrücke in Fahrtrichtung 3. Bezirk in der Zeit von 00:30 Uhr bis 04:30 Uhr erforderlich. Die Umleitung erfolgt über Schüttelstraße zur Rotundenbrücke. Die Fahrtrichtung in den 2. Bezirk bleibt aufrecht. Für den Fuß- und Radverkehr gibt es keine Behinderungen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 – Infoline Straße und Verkehr.

