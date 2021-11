„Der eine Moment“: Finale zum Thema „Liebe“ am 17. November in ORF 1

Lisa Gadenstätter spricht mit Menschen, deren Leben sich in einem Augenblick drastisch gewendet hat

Wien (OTS) - In der Doku-Serie „Der eine Moment“ macht sich Lisa Gadenstätter am Mittwoch, dem 17. November 2021, um 21.10 Uhr in ORF 1 auf die Suche nach dem Augenblick, der die Zeit für den Bruchteil einer Sekunde stillstehen lässt und dem Schicksal eine unerwartete Wendung gibt. Sie porträtiert Menschen, denen Unglaubliches widerfahren ist. Das Thema in der finalen Ausgabe: die Liebe und ihre wundersamen Wege.

Thorben und Yvonne Rhalves: Thorben macht seiner Freundin Yvonne einen Hochzeitsantrag auf einem Berg. Kurz darauf rutscht die schwangere Yvonne ab und beide stürzen 200 Meter in die Tiefe ab. Danach kann sie sich nicht mehr an den Antrag erinnern. Doch alles geht gut aus: Das Kind kommt gesund auf die Welt und die Hochzeit soll auf dem Berg des Unglücks stattfinden. „Es schweißt ein bisschen mehr zusammen, dass man dieses Ereignis gemeinsam erlebt hat, durchgestanden hat, und dann wieder zurückgekommen ist“, sagt Yvonne Rahlves. „Das haben wir als Paar erlebt, und das kann uns auch keiner nehmen.“

Dagmar Raimund: Ihr damaliger Ehemann outet sich nach 20 Jahren Ehe als schwul. „Das ist der Moment, wo es einem wirklich den Boden unter den Füßen wegzieht“, erzählt sie. Doch: Sein Outing führt zum Glück für die ganze Familie. Jetzt ist Dagmar Raimund Sexual- und Lebensberaterin und hilft Frauen, denen es so geht, wie es ihr ergangen ist.

Gerald Pfeiffer: Als Spielsüchtiger veruntreut er Firmengelder, um sie zu verspielen. „Ich hab’ mir Tausende Male gesagt, wenn ich mit dem Radl nach Hause gefahren bin ohne Geld: Geri, du darfst da nie wieder reingehen, versprich mir das, du gehst nie wieder spielen. Und am nächsten Morgen hab’ ich schon wieder nachgedacht, wie und wann ich wo spielen gehen kann, wie ich Geld auftreibe, usw.“ Irgendwann weiß er: So geht es nicht mehr. Er möchte alles beenden. Doch ein Telefonat mit seiner Frau rettet sein Leben und seine Liebe.

Danny: Danny wird als Junge im Körper eines Mädchens geboren. Mit 19 Jahren hat er sein Coming-out, seine erste Hormon-Spritze erhält er mit 22 Jahren. Er steht zu dem, was er seit Langem fühlt: Es ist ein großer Moment der Liebe zu sich selbst. „Die Person, die davor existiert hat, gibt es jetzt einfach nicht mehr“, sagt er. „Ich hab alle Fotos weggegeben. Es war wirklich so, als ob du eine Schale ablegen würdest. Du kannst jetzt neu beginnen.“

