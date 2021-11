Adele Neuhauser als egozentrische Beauty-Ikone in „Faltenfrei“

ORF-2-Premiere für Uli Brées ORF/BR-Komödie am 17. November

Wien (OTS) - Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? „Faltenfrei“ heißt die neue, von ORF und BR koproduzierte Komödie, in der Publikumsliebling Adele Neuhauser als egozentrische Star-Autorin und Beauty-Ikone am Mittwoch, dem 17. November 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 für beste Unterhaltung sorgt. Der Erfolg ist ihr zu Kopf gestiegen, ihre besten Jahre hat sie bereits hinter sich – und als ihr dann auch noch ausgerechnet eine Schönheits-OP zum Verhängnis wird und sie plötzlich hören kann, was ihr Umfeld von ihr denkt, wird es Zeit, das Leben zu ändern. Denn die Wahrheit ist alles andere als schmeichelhaft. In weiteren Rollen standen im Herbst/Winter 2020 in München und Umgebung u. a. auch Henriette Richter-Röhl, Olga von Luckwald, Thomas Limpinsel, Sibylle Canonica, Lisa Jopt, Lasse Myhr und Manuel Rubey (auch am 21. Dezember in ORF 1 im Landkrimi „Flammenmädchen“) vor der Kamera. Regie führte Dirk Kummer nach einem Drehbuch von Uli Brée.

Adele Neuhauser: Schön ist, wer „empathisch, klug und leidenschaftlich ist“

„Stella Martin weiß alles, kann alles und sieht auch noch umwerfend aus. Das glaubt sie zumindest, und es braucht auch ,schlagkräftige‘ Argumente, um sie vom Gegenteil zu überzeugen“, beschreibt Adele Neuhauser die von ihr dargestellte Star-Autorin und Beauty-Ikone Stella. Warum Schönheit und Schönheitswahn der perfekte Stoff für eine Komödie sind? „Nun, weil der Wunsch nach einem perfekten Körper schon ein Irrtum in sich ist und mit wahrer Schönheit nichts zu tun hat. Und weil wir uns in der Reflexion darüber schon automatisch in einer wunderbaren Komödie befinden.“ Und weiter auf die Frage, was Schönheit ihrer Meinung nach ausmacht: „Es gibt ja tatsächlich wenige Menschen, die sich einer beneidenswerten äußerlichen Schönheit erfreuen können, aber für mich ist ein Mensch nur dann auch wirklich schön, wenn er empathisch, klug und leidenschaftlich ist.“ Und könnte Adele Neuhauser Stella Martin einen Rat geben, dann wäre es der folgende: „Ich würde ihr raten: Schieb den ganzen Klimbim beiseite, und schau, was du wirklich hast, dann könntest du sehen, wie liebesbedürftig die Menschen um dich herum sind und wie schön die Welt ist.“

Mehr zum Inhalt

Stella Martin (Adele Neuhauser) ist Kult in der Beauty-Branche, die Produkte ihrer „Faltenfrei“-Linie sind heiß begehrt. Doch angesichts ihres Dauer-Erfolgs mutierte Stella zur zynischen, kritikresistenten Alphafrau, die unbarmherzig in ihrem Reich herrscht und ihre Familie auf einen Nebenschauplatz verbannt hat. Doch nun scheint Stellas Zenit überschritten. Ihre neuesten Produkte verursachen ein kapitales Minus, und das Alter hat allmählich auch bei ihr Spuren hinterlassen. Aber das Schlimmste: Ehemann Georg (Thomas Limpinsel) soll ein Verhältnis mit einer wesentlich Jüngeren haben. Geschockt läuft Stella über die Straße, kollidiert mit einem Radler und erleidet eine Gehirnerschütterung. Einziger Ausweg aus ihrem Dilemma: eine Schönheits-OP mit Komplett-Restaurierung. Doch da Stella verschweigt, dass sie noch unter Schmerzmitteln steht, wirkt die Narkose nicht, und Stella fällt auch noch vom OP-Tisch. Ein Sturz, der ihr Leben völlig auf den Kopf stellt: Plötzlich kann sie hören, was andere Menschen über sie denken. Und das ist alles andere als schmeichelhaft. Stella ist empört, aber auch entsetzt. Und sie beginnt, etwas zu tun, was sie längst verlernt hat: anderen Menschen zuhören, Empathie entwickeln, Abbitte leisten. Sogar bei ihren Töchtern Fiona (Henriette Richter-Röhl) und Johanna (Olga von Luckwald) – zur größten Überraschung aller.

„Faltenfrei“ ist eine Produktion von Bavaria Fiction im Auftrag von BR und ORF.

