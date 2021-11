Pensionistenverband-Appell: Impfen ist jetzt Gebot der Stunde!

Kostelka: Spaltung ist Gift für unser Land – Zusammenhalt und Miteinander muss an oberster Stelle stehen

Wien (OTS) - Den dringenden Appell sich impfen zu lassen richtet heute der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) an die Öffentlichkeit. Präsident Dr. Peter Kostelka: „Zum eigenen Schutz und zum Schutz Ihres Umfelds, zum Schutz unseres Gesundheitssystems und um die Zukunft Österreichs zu sichern ist eine Impfung eigentlich unumgänglich und das Gebot der Stunde. Impfen wird in Österreich flächendeckend und kostenlos angeboten. Ich rufe insbesondere ältere Menschen auf, sich vollständig zu schützen – also sich auch so rasch wie möglich die dritte Impfung geben zu lassen“, so Kostelka.

Eindringlich warnte Kostelka vor einer weiteren Spaltung der Gesellschaft. „Das, was wir jetzt erleben, diese Spaltung ist Gift für unser Land und seine Menschen. Die Regierung hat es leider soweit kommen lassen und es verabsäumt, rechtzeitig Maßnahmen zu setzen, aufzuklären und Vertrauen zu schaffen. Jetzt ist es vielfach zu spät und in zahlreichen Bereichen, sogar in Familien und im Freundeskreis, in Betrieben, in Vereinen, gibt es tiefe Gräben. Kostelka: „Die Menschen sind oft verzweifelt. Gerade die ältere Generation weiß, was eine Spaltung der Gesellschaft auslösen kann. Deshalb muss neben der Bewältigung der Corona-bedingten Gesundheitskrise der Zusammenhalt und das Miteinander in unserem Land an oberster Stelle stehen!“

