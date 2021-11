FW-Krenn fordert sofortige Rückkehr zu Wohnzimmer-Tests – aber für alle

„Wer impft, schützt sich selber – wer andere schützen will, muss testen“

Wien (OTS) - Der Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft Matthias Krenn fordert eine sofortige Rückkehr zu den bislang gültigen Wohnzimmer-Tests. Angesichts der steigenden Zahlen seien die neuen Verordnungen, die gesunde Menschen zwingt, täglich Termine bei den völlig überrannten Teststraßen zu vereinbaren, sich dort anzustellen und dann teils tagelang auf das Testergebnis zu warten, unzumutbar, nicht durchführbar und kontraproduktiv. „Wir müssen aktuell froh über jeden Test sein, der Gesundheit bestätigt und Infektion identifiziert und in der Folge isoliert. Wer werden die Pandemie nur bewältigen, wenn die möglichst viele Infizierte rausfischen, bevor sie andere anstecken“, so Krenn.

Selbstverständlich müssen auch geimpfte Menschen testen, denn auch sie können das Virus tragen und andere anstecken. „Das Marketing der Bundesregierung basiert allerdings darauf, der Verbreitung des Virus Tür und Tor zu öffnen, nur Ungeimpfte zu testen und die dadurch entstehende statistische Schieflage für eine Sündenbockpolitik gegenüber gesunden Ungeimpften zu missbrauchen. Das ist nicht nur schäbig, das ist auch gefährlich, weil es uns der Lösung keinen Schritt näherbringt“, stellt Krenn klar.

Durch das aktuelle Test- und Lockdown-Chaos der Bundesregierung befänden sich in diesem Moment unzählige gesunde Mitarbeiter illegal auf ihrem Arbeitsplatz. Viele werden nach Hause geschickt und dürfen nicht arbeiten. Betriebe werden geschwächt und handlungsunfähig, weil das System nicht in der Lage ist, die eigenen Verordnungen umzusetzen und die Testergebnisse rechtzeitig zu liefern. „Man hat den Eindruck, die Bundesregierung will überhaupt nicht, dass es funktioniert – die Menschen sollen so offenbar zur Impfung gezwungen werden“, so Krenn. Die Freiheitliche Wirtschaft fordert daher die sofortige Wiedereinführung der Wohnzimmer-Tests, um jenen gesunden Menschen, die der Bundeskanzler als „unerwünscht“ bezeichnete, ein überprüftes und faires Arbeiten in ihren Berufen und den Unternehmen die Betriebsfähigkeit sicherzustellen.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Wirtschaft - DIE NEUE FREIHEIT

Dkkfm. Andreas Hufnagl

Kommunikation und Marketing

Tel: 01/4082520-13, Mobil: 0043 664 1535826

hufnagl @ fw.at

http://www.fw.at