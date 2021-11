Meilenstein für höchste Spendensicherheit in Österreich

Österreichisches Spendengütesiegel feiert 20. Geburtstag

Wien (OTS) - Die Bereitschaft der Österreicher für gemeinnützige Zwecke zu spenden, nimmt seit Jahren konsequent zu. Ein zentraler Grund dafür ist das Österreichische Spendengütesiegel, das durch strikte Kontrolle seit mittlerweile 20 Jahren höchste Spendensicherheit und Transparenz garantiert. Von den 100 größten NPOs des Landes tragen bereits 80 das Gütesiegel – das entspricht 450 Mio. €, die nach den strengen Kriterien geprüft sind.

„ Als Qualitätsmerkmal hat das Österreichische Spendengütesiegel die Kultur des Gebens in unserem Land auf allen Ebenen beflügelt und wesentlich dazu beigetragen, dass Österreich als eines der sichersten Spendenländer der Welt gilt “, betont Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria. „ Allen beteiligten Dachverbänden aus dem Dritten Sektor und der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer – KSW, die dieses Erfolgsprojekt gemeinsam möglich gemacht haben, gilt mein großer Dank! “

Innerhalb der Bevölkerung liegt die Bedeutung des Spendengütesiegels auf Rekordniveau: Für über 50% der Spendenden und 22% der gesellschaftlich engagierten Unternehmen ist das Gütesiegel ausschlaggebend. Die 274 Spendengütesiegel-Organisationen profitieren nicht nur vom großen Vertrauen, das ihnen von der Bevölkerung entgegengebracht wird, sondern auch von den einheitlichen, objektiven und regelmäßig weiterentwickelten Kontrollstandards, denen sie sich freiwillig unterziehen. Die widmungsgemäße, transparente und effiziente Verwendung von Spendengeldern sind nur einige der Aspekte, die von unabhängigen Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern jährlich geprüft werden.

„ Seitens des Dachverbands der österreichischen Spendenorganisationen freuen wir uns über die eindrucksvolle Entwicklung, die das Spendengütesiegel in den vergangenen zwei Jahrzehnten hingelegt hat. Alle NPOs, die das Gütesiegel noch nicht tragen, lade ich herzlich dazu ein, sich freiwillig dafür zu qualifizieren und damit das Vertrauen in Österreichs Spendenwesen weiter zu stärken! “, so Lutschinger, der allen Spendenden dazu rät, bei ihren Weihnachtsspenden auf das ausgewiesene Gütesiegel zu achten.

Alle Informationen: www.osgs.at

