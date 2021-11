Smart ist die neue Sicherheit! GWM Pickup mit der neuesten strengen A-NCAP-Fünf-Sterne-Sicherheitsbewertung ausgezeichnet

Baoding, China und Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Am 12. November gab die unabhängige australische Fahrzeugsicherheitsbehörde A-NCAP SAFETY in Melbourne bekannt, dass alle GWM Ute mit Doppelkabine, die ab dem 1. August 2021 gebaut werden, eine A-NCAP-Sicherheitsbewertung von 5 Sternen erhalten. Der Ute wurde nach den aktuellen und strengsten Testkriterien des A-NCAP für 2020-2022 bewertet und bietet ein hohes Maß an Sicherheit für Insassen und andere Verkehrsteilnehmer. Der GWM Pickup (auch bekannt als POER, P-Series, Cannon Ute) ist das dritte Fahrzeug in seinem Segment, das nach den neuesten Protokollen 5 Sterne erhält.

Der GWM-Pickup schnitt bei den A-NCAP-Tests gut ab: Er erreichte die volle Punktzahl bei den Seitenaufprall- und Seitenaufpralltests (sowohl für Erwachsene als auch für Kinder), die volle Punktzahl bei den Tests für die Funktionalität des aktiven Spurhaltesystems, gute Werte für den Fahrerschutz bei Frontalaufprall und ein hohes Schutzniveau bei Schleudertrauma-Unfällen mit Heckaufprall.

"GWM hat seine Hingabe und sein Engagement bewiesen, seinen Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten, indem es rasch Verbesserungen an seinen Pickup-Modellen vorgenommen hat, und seine Kunden weltweit werden mit einem sichereren Fahrzeug beliefert", sagte ein Sprecher von GWM.

"Australia A-NCAP hat ein sehr ausgereiftes Bewertungssystem und ist eine der strengsten Sicherheitszertifizierungsbehörden der Welt. Im Jahr 2020 wurde die A-NCAP-Norm nach nur zwei Jahren erneut überarbeitet und an die ENCAP-Normen angeglichen. Wir schätzen die Entwicklungsarbeit des GWM-Forschungsteams und freuen uns, dass der GWM-Pickup mit dem Konzept der 'intelligenten Sicherheit' im Hinterkopf besonders gut bei den ADAS-Funktionen abgeschnitten hat, die in der gesamten Produktpalette enthalten sind, wie SAS, AEB, LDW und LKA", fügte Charles Zhao, Geschäftsführer von GWM Australien, hinzu.

Als einer der drei größten Pickup-Märkte der Welt ist Australien ein kulturelles Mekka für Liebhaber von Lifestyle-Pickups. Ob im dünn besiedelten australischen Outback oder auf der tausende Kilometer langen Great Ocean Road - Offroad-Liebhaber finden hier immer ihren Lieblingsplatz. Die Anerkennung der australischen Verbraucher ist ein solider Beweis für die Qualität des GWM Pickups.

Seit seiner Markteinführung in Übersee hat der GWM Pickup die Sicherheit immer an die erste Stelle gesetzt, insbesondere seine herausragenden Leistungen im Bereich der intelligenten Sicherheit. Es zeigt die unermüdlichen Bemühungen der GWM um die Zukunft des Automobils und ihren festen Kurs bei der Verbesserung der Sicherheit. Auch in Zukunft wird GWM Ute die Entwicklung von Pickups in der Welt anführen und den Maßstab für die technologische Innovation der Branche setzen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1687871/GWM.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Pupu Li

+86-13466544432

lipupu @ dsconsulting.com