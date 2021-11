Heidrick & Struggles ernennt neuen Chief Legal Officer und Corporate Secretary

Chicago (ots/PRNewswire) - Heidric k & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, hat heute bekannt gegeben, dass Tracey Heaton mit sofortiger Wirkung zum neuen Chief Legal Officer und Corporate Secretary ernannt wurde.

Zuvor war Heaton als Senior Vice President, Chief Corporate Counsel für Visa Inc. tätig, wo sie das Unternehmen in komplexen kommerziellen Transaktionen und Unternehmensbereichen beriet, darunter Fusionen, Übernahmen und strategische Venture-Investitionen, Wertpapiere und öffentliche Unternehmensberichterstattung, ESG, Haushalt und Finanzen, Marketing und Sponsoring sowie globales Unternehmensmanagement. Während ihrer Amtszeit spielte sie eine Schlüsselrolle bei der Förderung des strategischen Wachstums des Unternehmens durch Akquisitionen und Partnerschaften sowie bei der Vertiefung der Beziehungen zu verschiedenen Interessengruppen.

"Da wir unser Angebot an zukunftsorientierten Angeboten und innovativen, technologiegetriebenen Fähigkeiten weiter ausbauen, wird Traceys nachgewiesene globale Erfahrung in den Bereichen Handel, Unternehmen und digitaler Zahlungsverkehr unglaublich wertvoll für unser anhaltendes Wachstum und unseren Erfolg sein", erläuterte Krishnan Rajagopalan, Präsident und CEO von Heidrick & Struggles. "Wir freuen uns, Tracey in unserem Unternehmen willkommen zu heißen, und ihr kundenorientierter Ansatz und ihr fundiertes Fachwissen werden unseren eigenen Teams und Kunden zugute kommen

Heaton fügte hinzu: "Heidrick & Struggles befindet sich mitten in einer aufregenden Transformationsphase, in der das Unternehmen versucht, die Größe und den Einfluss seines Such-, Führungsberatungs- und On-Demand-Talentgeschäfts zu vergrößern. Ich freue mich, dem Unternehmen in einer solch entscheidenden Zeit beizutreten."

Vor ihrer Tätigkeit bei Visa war Heaton Executive Vice President und Deputy General Counsel bei NYSE Euronext Inc. und Associate General Counsel bei United Technologies Corporation. Zuvor war sie als Associate in der Unternehmensgruppe von Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, LLP, in New York und Hongkong sowie in der Unternehmensabteilung von Dechert LLP tätig.

Informationen zu Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf der weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung deckt. In unserer Rolle als vertrauenswürdige Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln, indem wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Personalberatung, Diversität und Inklusion, Führungsbeurteilung und -entwicklung, Organisations- und Teambeschleunigung, Kulturgestaltung und bedarfsorientierte, unabhängige Talentlösungen zusammenführen. Heidrick & Struggles leistete vor mehr als 65 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Personalberatung. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen, die unseren Kunden helfen, die Welt zu verändern, ein Führungsteam nach dem anderen.® www.heidrick.com

