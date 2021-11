ElectrifAi kündigt Computer Vision und MLaaS für Öl, Gas und Energie auf der ADIPEC an

Jersey City, New Jersey (ots/PRNewswire) - Bereitstellung schneller und zuverlässiger Lösungen für maschinelles Lernen.

ElectrifAi, eines der weltweit führenden Unternehmen für praktische künstliche Intelligenz (KI) und vorgefertigte Modelle für maschinelles Lernen (ML), gab heute auf der ADIPEC in Abu Dhabi die Verfügbarkeit von Computer Vision (CV) und maschinellem Lernen als Service (MLaaS) für die Öl-, Gas- und Energiebranche bekannt. ElectrifAi wird am Stand 13605 ausstellen.

Mehr denn je müssen Öl- und Gasunternehmen die Möglichkeiten von KI, ML und CV nutzen, um die Betriebs- und Kosteneffizienz zu steigern. Die Herausforderung lautet: Wie? Öl-, Gas- und Energieunternehmen erzeugen unternehmensweit außerordentliche Datenmengen. Doch häufig werden der Wert und die Leistungsfähigkeit dieser Daten aus verschiedenen Gründen nicht voll ausgeschöpft. Dazu gehören die Unfähigkeit, auf isolierte Daten zuzugreifen, ein allgemeiner Mangel an Talenten im Bereich Data Engineering und Data Science sowie die Unfähigkeit, ML und KI mit den praktischen Anforderungen der Geschäftsbereiche zu verbinden.

Seit über 15 Jahren ist ElectrifAi führend in der praktischen KI, ML und CV und hilft Unternehmen und Behörden weltweit, ihre Daten schnell in eine strategische Waffe zu verwandeln, um Umsatzwachstum sowie Kosten- und Risikoreduzierung zu fördern. Wir verfügen über eine der größten Bibliotheken mit vorstrukturierten ML-Modellen, die in den letzten 15 Jahren entwickelt und getestet wurden. Wir haben auch innovative Lebenslaufmodelle entwickelt, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen und die Kosten zu senken. Und mit unserem innovativen MLaaS-Angebot ermöglicht ElectrifAi Unternehmen, die Vorteile von KI und ML schnell zu nutzen. Wir übernehmen alle schweren Arbeiten. Die Kunden beschreiben einfach ihren geschäftlichen Anwendungsfall. Wir sagen ihnen, welche Daten erforderlich sind. Die Kunden liefern die Daten, und ElectrifAi übernimmt die Schulung, den Betrieb und den Einsatz der Modelle sowie die schnelle Bereitstellung der Ergebnisse. So einfach ist das.

Die von ElectrifAi erstellte Sammlung von CV-Anwendungsfällen geht über das normale Spektrum der CV-Fähigkeiten hinaus. Wir haben viele CV-basierte Lösungen, die in dieser Branche eingesetzt werden können. Zum Beispiel: Sicherheit am Arbeitsplatz, Überwachung kritischer Infrastrukturen, Methanerkennung und Geräteüberwachung.

In der Öl- und Gasindustrie ist nichts so wichtig wie die Sicherheit. Menschliches Versagen in risikoreichen Umgebungen kann Unfälle, den Verlust von Menschenleben und Produktionsausfälle verursachen. CV kann eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von Verletzungen spielen und dafür sorgen, dass Bohrinseln und Produktionsanlagen reibungslos funktionieren, indem das Personal auf potenziell gefährliche Situationen aufmerksam gemacht wird und Probleme behoben werden, bevor es zu einem Unfall kommt. Ebenso kann CV eine wichtige Rolle bei der Überwachung von Ventilbänken und anderen kritischen Infrastrukturen spielen, um menschliches Versagen sowie Verschleißerscheinungen, die zu Ausfällen führen, zu erkennen. Zusätzlich zu den Verlusten durch Produktionsunterbrechungen können auch Nebenkosten wie Rechtsstreitigkeiten, behördliche Geldbußen und höhere Haftpflichtversicherungskosten vermieden werden.

MLaaS erhöht die Effizienz und den Komfort des maschinellen Lernens. Die Kunden können schnell mit dem maschinellen Lernen beginnen, ohne dass sie einen aufwändigen Installationsprozess durchlaufen oder eigene Server bereitstellen müssen. Obwohl die meisten Unternehmen die Möglichkeiten von KI und ML aktiv erforschen, kämpfen viele mit grundlegenden Herausforderungen in Bezug auf Datenverfügbarkeit und -qualität sowie mit der Fähigkeit, Dateningenieure und Datenwissenschaftler einzustellen und zu halten. Das neue MLaaS-Angebot von ElectrifAi adressiert und löst diese Herausforderungen. Mit MLaaS von ElectrifAi benötigen Unternehmen wenig bis gar keine Erfahrung, um die maximalen geschäftlichen und betrieblichen Vorteile von KI und ML zu nutzen. MLaaS lässt sich problemlos in jeder Cloud-Umgebung oder auf dem Gelände des Kunden einrichten. ElectrifAi wird die Modelle auch im Namen des Kunden entwickeln, betreiben und warten, wodurch das MLaaS-Angebot schneller, besser, günstiger und mit wesentlich geringerem Risiko für die Kunden wird.

Durch den Einsatz von MLaaS können Kunden viele Vorteile erzielen und ihre Abläufe und Fähigkeiten verbessern. Zu diesen Vorteilen gehören niedrigere Kosten, da ein Modell billiger sein kann als die jährlichen Kosten für einen einzelnen Datenwissenschaftler, eine schnellere Bereitstellung und ein geringeres Projektrisiko, da die durchschnittliche Bereitstellung bei MLaaS zwischen 8 und 12 Wochen beträgt, während die Erstellung neuer ML-Modelle 8 bis 12 Monate dauert, sowie eine schnellere Wertschöpfung mit einer hohen Kapitalrendite (ROI).

Eines der sehr erfolgreichen MLaaS-Angebote von ElectrifAi ist eine ML-basierte Lösung zur Ausgaben- und Beschaffungsanalyse, der einige der größten Unternehmen der Welt vertrauen. Sie lässt sich schnell und einfach in einem Kunden-Rechenzentrum oder in einer Cloud-Umgebung nach Wahl des Kunden einrichten. Die durchschnittlich erzielten Einsparungen für unser SpendAi-Produkt liegen im Bereich von 2-4 %. Für ein Unternehmen mit jährlichen indirekten Ausgaben in Höhe von 1 Mrd. USD bedeutet dies jährliche Einsparungen in Höhe von 20 bis 40 Mio. USD. Weitere beliebte Anwendungsfälle sind Bedarfsprognosen, dynamische Preisgestaltung, Kundensegmentierung und Kundenbindung.

"Wir freuen uns, unsere Angebote für Computer Vision und Machine Learning as a Service in der globalen Energiebranche einzuführen. Jedes Unternehmen kann jetzt problemlos die Vorteile von Computer Vision und maschinellem Lernen mit einem sehr hohen ROI nutzen. Wir helfen Energieunternehmen auf der ganzen Welt, durch datengestützte Geschäftsentscheidungen zu wachsen und wettbewerbsfähiger zu werden." - Edward Scott, Geschäftsführer, ElectrifAi

Informationen zu ElectrifAi

ElectrifAi ist ein weltweit führender Anbieter von unternehmenstauglichen maschinellen Lernmodellen. ElectrifAi hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Arbeitsweise durch maschinelles Lernen zu verändern: Umsatzsteigerung, Kostensenkung sowie Gewinn- und Leistungssteigerung. ElectrifAi wurde 2004 gegründet und verfügt über eine erfahrene Branchenführung, ein globales Team von Domänenexperten und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Umwandlung von strukturierten und unstrukturierten Daten in großem Umfang. ElectrifAi verfügt über eine umfangreiche Bibliothek von KI-basierten Produkten, die Geschäftsfunktionen, Datensysteme und Teams übergreifend abdecken, um in Rekordzeit hervorragende Ergebnisse zu erzielen. ElectrifAi verfügt über ca. 200 Datenwissenschaftler, Software-Ingenieure und Mitarbeiter mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von über 2.000 Kundenimplementierungen, hauptsächlich für Fortune 500-Unternehmen. Im Mittelpunkt der Mission von ElectrifAi steht das Engagement, KI und maschinelles Lernen für Unternehmen und Branchen auf der ganzen Welt verständlicher, praktischer und profitabler zu machen. ElectrifAi ist ein globales Unternehmen mit Niederlassungen in Miami, Jersey City, Shanghai und Neu-Delhi.

