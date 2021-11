Oö. Volksblatt: "Keine Schadenfreude" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 16. November 2021

Linz (OTS) - Schadenfreude ist sicher nicht angebracht, aber das Mitleid für FPÖ-Chef Kickl hält sich bei mir auch in Grenzen – und das nicht nur, weil er laut eigenen Angaben eine milde Symptomatik habe und derzeit fieberfrei sei. Auch, dass er es sogar vom Krankenbett aus nicht lassen kann, dazu aufzurufen, gegen die „neuesten Auswüchse des

Corona-Wahnsinns“ zu demonstrieren und „breitesten Widerstand gegen Mückstein und Co.“ zu leisten, macht es mir schwer, mich mitfühlend zu zeigen. Viel mehr Sorgen mache ich mir da um die Mitarbeiter in den Spitälern und Intensivstationen, die im Corona-Dauerstress sind. Ihnen kann man am besten helfen, in dem man sich impfen lässt und sicher nicht durch eine Demonstration.

