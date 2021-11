UL schließt sich mit Mitgliedern der International Fire Safety Standards Coalition zusammen, um globale Verbesserungen des Brandschutzes und des Gebäudemanagements voranzutreiben

Northbrook, Ill. (ots/PRNewswire) - Rund 80 Brandschutzorganisationen weltweit haben sich zusammengeschlossen, um ein einheitliches Konzept zur Rettung von Menschenleben durch die Verringerung von Risiken und die Verhinderung verheerender Brände in Gebäuden und Infrastrukturen zu veröffentlichen.

UL, das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der Sicherheitstechnologie, gab heute bekannt, dass es zu den ca. 80 Organisationen gehört, die die International Fire Safety Standards (IFSS) Coalition bilden und einen Beitrag zum kürzlich veröffentlichten Globale Plan für ein Jahrzehnt der Maßnahmen für den Brandschutz geleistet haben. Der Plan soll dazu beitragen, ein international einheitliches Konzept für die Sicherheit und das Management von Gebäuden und Infrastrukturen zu gewährleisten, um Leben zu retten, indem Risiken verringert und verheerende Brände verhindert werden. Nach Angaben des IFSS verursachen Brände und Verbrennungen weltweit jedes Jahr mehr als 150.000 Todesfälle, über 7 Millionen Verletzte und die Entwurzelung von Zehntausenden von Menschen.

Der Globale Plan für ein Jahrzehnt der Maßnahmen für den Brandschutz zielt darauf ab, die prognostizierte Zahl der Brandtoten und -verletzten, die wirtschaftlichen Kosten und die Umweltauswirkungen bis 2032 weltweit zu stabilisieren und dann zu senken, auch wenn die Weltbevölkerung wächst. Länder können den Aktionsplan des IFSS nutzen, um die Einführung nachhaltiger und kosteneffizienter Brandschutzprogramme und -normen zu beschleunigen, und ihn gleichzeitig zur Verbesserung ihrer Brandschutzleistung und als Plattform für den Erfahrungs- und Wissensaustausch mit anderen nutzen.

"In Ländern auf der ganzen Welt sehen wir eine wachsende Bevölkerung, eine rasche Urbanisierung, neue Methoden der Gebäudekonstruktion und neue Technologien, die Herausforderungen für den Brandschutz darstellen. Dies hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen und Gebäude einem Brandrisiko ausgesetzt sind", sagt Dwayne Sloan, Direktor der Abteilung Bauwesen für die bebaute Umwelt bei UL. Er war eines der Mitglieder des Normenausschusses, die für ihre Beiträge zum Globale Plan für ein Jahrzehnt der Maßnahmen für den Brandschutz ausgezeichnet wurden. "UL gehört zu den vielen Organisationen, die dieses Problem erkannt haben und sich mit dem IFSS zusammenschlossen, um ein ehrgeiziges, aber realisierbares Ziel für die Verringerung der brandbedingten Todesfälle und Verletzungen bis 2032 festzulegen. Das Jahrzehnt der Maßnahmen baut auf den gemeinsamen IFSS-Grundsätzen auf, die im Oktober 2020 veröffentlicht wurden."

Der Globale Plan für ein Jahrzehnt der Maßnahmen für den Brandschutz bietet ein klares Ziel, einen leistungsbezogenen Zielrahmen und gemeinsame Maßnahmen, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen. Diese Aktivitäten können auf individueller, kommunaler, städtischer, nationaler, regionaler und globaler Ebene stattfinden. Der Plan enthält 15 Ziele sowie eine Liste von über 60 repräsentativen Maßnahmen, die im Rahmen von fünf zentralen Säulen präsentiert werden:

Menschen - Maßnahmen, die Einzelpersonen und Gruppen helfen, Brände zu verstehen und was sie tun können, um ihr Verständnis zu verbessern

Produkte - Maßnahmen zur Verringerung von Brandgefahren im Zusammenhang mit Geräten, Inhalten und Bauteilen

trukturen - Maßnahmen zur Verringerung von Brandgefahren im Zusammenhang mit Bauwerken, einschließlich Planung, Planung und Betrieb

Infrastruktur - Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur für die Brandbekämpfung

Gemeinschaften - Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger und feuerresistenter Gemeinschaften

"Diese neue Initiative ist beispiellos, denn sie ist die erste Vereinbarung über Brandschutzmaßnahmen auf internationaler Ebene, deren Entwicklung von den Vereinten Nationen im Einklang mit ihren eigenen Zielen für nachhaltige Entwicklung unterstützt wird", so Gary Strong, Vorsitzender der IFSS Coalition. "Unsere Vereinigung hat hart daran gearbeitet, diesen weltweit anwendbaren Weg zu finden, um den Brandschutz in neuen und alten Gebäuden und Infrastrukturen zu verbessern und zu vereinheitlichen und das Risiko für Menschenleben zu verringern."

Die IFSS-Koalition ist eine von der gesamten Industrie geführte globale Antwort auf die unterschiedlichen oder in einigen Fällen nicht vorhandenen Brandschutzanforderungen in den Ländern der Welt. Informationen zum Jahrzehnt an Maßnahmen für den Brandschutz (2022-2032) und weitere Auskünfte zum IFSS sind auf der Website der Vereinigung verfügbar.

Erfahren Sie mehr über Brandschutz bei UL.

Informationen zu UL

UL ist das weltweit führende Unternehmen in der Sicherheitswissenschaft. Wir bieten Tests, Inspektionen und Zertifizierungen (TIC), Schulungs- und Beratungsdienste, Lösungen für das Risikomanagement und wichtige Geschäftseinblicke, um unsere Kunden in mehr als 100 Ländern beim Erreichen ihrer Ziele in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit zu unterstützen. Unsere umfassende Produktkenntnis und unser Wissen über die Lieferketten machen uns zum Partner der Wahl für Kunden mit komplexen Herausforderungen. Erfahren Sie mehr auf UL.com.

Für Informationen über die Entwicklung von Standards und andere gemeinnützige Aktivitäten besuchen Sie UL.org.

Rückfragen & Kontakt:

Steven Brewster

UL

ULNews @ UL.com

+1.847.664.8425

Foto - mma.prnewswire.com/media/1686632/UL_and_International_Fire_Safety_Standards.jpg

Logo - mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg