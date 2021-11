Überreichung der IAPC Demokratie-Medaillen am 23. November 2021 in Wien

Einladung zur Verleihung der IAPC Demokratie Medaillen an die Frauen von Belarus mit anschließendem Presse-Gespräch

Wien (OTS) - Die IAPC, die Internationale Vereinigung der politischen Berater, hat 2020 die Demokratie Medaillen an die Frauen von Belarus (Svetlana Tichanovskaya, Veronica Tsepkalo und Maria Kalesnikava) in Respekt und Anerkennung ihres Einsatzes für die Demokratie verliehen.

Aufgrund der anhaltenden Covid-19 Pandemie war es leider nicht möglich, diese Auszeichnung bislang persönlich zu überreichen.

Jetzt wird dieser Anlass am Dienstag, 23. November 2021, in Wien nachgeholt.

Die feierliche Verleihung der Demokratie Medaillen erfolgt in einer gemeinsamen Veranstaltung des IAPC und des österreichischen Journalist*innen Clubs im International Press Center des ÖJC.

Wir erlauben uns, Sie auf diesem Wege herzlich zur Verleihung

am Dienstag, 23. November, 11:00 Uhr,

im International Press Center des ÖJC, 1010 Wien, Blutgasse 3/1 einzuladen.

Ablauf:

• Begrüßung durch den Präsidenten des ÖJC, Prof. Oswald Klotz • Laudationen durch Susanne Hartinger, Österreich, und Vize-Präsident Necati Özkan, Türkei, beide IAPC

• Überreichung der Demokratie Medaillen an Svetlana Tichanoskaya, Veronica Tsepkalo und an Tatsiana Khomich in Vertretung ihrer Schwester Maria Kalesnikava

• Verleihung des IAPC Awards für das Lebenswerk an Prof. Volker Riegger, Deutschland

• Anschließend offenes Presse-Gespräch mit allen Anwesenden

Wir würden uns freuen, möglichst viele Medienvertreter zu diesem besonderen Anlass im International Press Center begrüßen zu dürfen.

Die Veranstaltung wird in englischer Sprache stattfinden.

Teilnehmeranzahl begrenzt!

Wir freuen uns auf Ihre verbindliche Akkreditierung bis 21. November 2021 an organisation @ oejc.at.

Bitte beachten Sie die am Veranstaltungstag geltenden Corona-Regelungen für Wien. Generell wird am Eingang die 2G-Regel, möglicherweise 2G Plus, kontrolliert. Bitte die entsprechenden Belege bereithalten!

Verleihung der IAPC-Demokratie Medaillen an die Frauen von Belarus

(Svetlana Tichanovskaya, Veronica Tsepkalo und Maria Kalesnikava)



Mit ÖJC-Präsident, Prof. Oswald Klotz, Susanne Hartinger,

Österreich, und Vize-Präsident Necati Özkan, Türkei. Überreichung

der Demokratie Medaillen an Svetlana Tichanoskaya, Veronica Tsepkalo

und an Tatsiana Khomich. Verleihung des IAPC Awards für das

Lebenswerk an Prof. Volker Riegger, Deutschland



Datum: 23.11.2021, um 11:00 Uhr



Ort:

ÖJC - Österreichischer Journalisten Club

Blutgasse 3, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Journalist*innen Club (ÖJC)

Ing. Barbara Meister, MA

Generalsekretärin

+43 1 9828555

office @ oejc.at

www.oejc.at