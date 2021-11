Nachhaltiger Genuss statt Lebensmittelverschwendung im Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP)

SeniorInnen, Lehrlinge und KöchInnen der Häuser zum Leben retteten gemeinsam 500 Kilo Bio-Hokkaido-Kürbisse vom Feld und stellten daraus ein köstliches Kürbis-Birnen-Chutney her

Wien (OTS) - Da es in der biologischen Landwirtschaft zu kleineren „Schönheitsfehlern“, wie zu krumm oder zu klein kommen kann, werden diese Lebensmittel nicht selten ausgesondert oder gar weggeworfen. Der Bereich Gastronomisches Management der Häuser zum Leben hat sich aus diesem Grund dazu entschlossen ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung zu setzen: Über 500 Kilo Bio- Hokkaido-Kürbisse, die es nicht in den Handel geschafft hätten, wurden beim Biohof Adamah aus Niederösterreich gesammelt und zu einem köstlichen Kürbis-Chutney verarbeitet.

Das Team Vienna, die Kaderschmiede der KWP-Köche, entwickelte das Chutney-Rezept und kochte es gemeinsam mit Lehrlingen sowie mit engagierten Mitgliedern der PensionistInnenklubs für die Stadt Wien in der Küche des Hauses Brigittenau ein. Teamchef Peter Löscher zum Ergebnis: „Es ist uns gemeinsam mit unseren Lehrlingen und SeniorInnen gelungen, aus einer halben Tonne geretteten Kürbissen 1.200 Gläser Kürbis-Birnen-Chutney zu produzieren. Das Resultat kann sich sehen und schmecken lassen: Es umspielt den Gaumen als herrlicher, fruchtiger Begleiter für Käse oder zu gegrilltem Fleisch.“ Allen Beteiligten war dabei auch der Aspekt des Generationen-Miteinanders wichtig. So bereitete das gemeinsame Schnippeln und Einkochen allen Mitwirkenden im Alter von 16 bis 80 Jahren großes Vergnügen! Und: BewohnerInnen und MitarbeiterInnen können das Chutney zum Selbstkostenpreis auf den Marktplätzen in allen 30 Häusern zum Leben erwerben und so diese nachhaltige Aktion unterstützen.

In allen 30 Häusern zum Leben wird täglich frisch gekocht

„Die Qualität des Essens entscheidet maßgeblich über die Qualität des Lebens. Unsere Angebote sind frisch, individuell und machen Spaß“, so Robert Guschelbauer, Bereichsleiter Gastronomisches Management und Mitglied der Geschäftsleitung des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser.

Die BewohnerInnen der Häuser zum Leben legen Wert auf Abwechslung, auf Qualität und Genuss beim Essen. 55.000 Portionen verlassen täglich die 30 Frischküchen in ganz Wien. Mehr als 70 Prozent der Lebensmittel stammen aus Österreich, die meisten davon aus der näheren Umgebung Wiens – natürlich saisonal geerntet. Der Bio-Anteil der verwendeten Lebensmittel beträgt übers Jahr gesehen 30 Prozent. Diese hohe Quote gelingt trotz der strengen Vorgaben des Bundesvergabegesetzes und des vorgegebenen finanziellen Rahmens seit mehreren Jahren in Folge. Ob traditionelle Hausmannskost, leichte Vollkost oder Diabetiker-geeignete Menüs und Sonderkostformen: Alle BewohnerInnen finden in den Häusern zum Leben das für sie beste Essen.

Achtsamer Umgang mit Lebensmitteln in den Häusern zum Leben

Die Häuser zum Leben, Träger des Österreichischen Umweltzeichens, verschreiben sich rund ums Jahr der Vermeidung von Essensverschwendung und sind auch Partner der Aktionstage gegen Lebensmittelabfall „Nix übrig für Verschwendung“.

Das KWP setzt folgende Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung:

Teilnahme am freiwilligen Monitoring-Programm von United Against Waste, bei dem regelmäßig das Lebensmittelabfallaufkommen erhoben und mit anderen Standorten verglichen wird, um so bei Bedarf gezielt Gegenmaßnahmen entwickeln zu können.

Sensibilisierung von MitarbeiterInnen durch regelmäßige Schulungen zum Thema Lebensmittelabfallvermeidung.

Information von BewohnerInnen zum Thema Abfallvermeidung.

Bei der Speisenausgabe am Buffet werden kleinere Gebinde angeboten, die laufend nachbestückt und natürlich nachgeholt werden können.

Die Bestelllogistik und der Bestellprozess werden laufend hinsichtlich Lebensmittelabfallvermeidung optimiert.

Angebot unterschiedlicher Portionsgrößen und Komponentenwahl, um Tellerreste zu reduzieren.

