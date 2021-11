Queer Dance im Gemeindebau: Queere Tanzveranstaltung im Zeichen der Toleranz und Akzeptanz

Die 6. Auflage des bunten Festes fand am 13. November in Wien-Simmering statt

Wien (OTS) - Ein rauschendes Fest feierten die Gäste vom Queer Dance im Gemeindebau in der Simmeringer Strindberggasse am vergangenen Samstag. Nach Kontrolle der aktuellen Covid-Auflagen beim Einlass stand einem stimmungsvollen Abend mit viel Musik, Tanz und Unterhaltung nichts mehr im Wege.

Die Organisatorin des Abends Ortrun Gauper moderierte die Veranstaltung, die Band Zweitleben aus Graz sorgte für die musikalische Untermalung, der Frauentanzclub Resisdance unter der Leitung von Karin Erhart zeigte beim Tanz-Workshop die richtigen Schritte vor und die Showacts Candy Licious und Queen Persian Kitty waren die schillernden Highlights des Events. Glückliche Gewinner*innen gab es bei der Tombola mit zahlreichen – großzügig gespendeten – Preisen.

Als Ehrengäste mit dabei waren Gemeinderat und Vorsitzender der SPÖ-Simmering Rudi Kaske, der Simmeringer Bezirksvorsteher Thomas Steinhart mit Gattin Andrea, die Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Ramona Miletic, die Bezirksräte ‚Fiakerbaron‘ Wolfgang Fasching, Manuel Kosazky und Ava Farajpoory.

Karin Erhart, Vorsitzende des Vereins Queer Dance im Gemeindebau, freut sich über die gelungene Veranstaltung: „Unabhängig vom Geschlecht, der sexuellen Orientierung und des Alters haben unsere Gäste einen Abend der gegenseitigen Akzeptanz, Toleranz und Wertschätzung verbracht. Und auch der Spaß kam dabei nicht zu kurz! Wir durften wieder beweisen, dass durch ein Kennenlernen und Miteinander viele Vorurteile und Bedenken abgebaut werden und der Mensch in den Vordergrund rückt.“

LAbg. Rudi Kaske ist stolz auf das Engagement in Simmering: „Wien ist eine Stadt der Vielfalt und Toleranz. In Simmering ist Queer Dance im Gemeindebau ein Fixpunkt. Ich freue mich über das tolle Engagement der LQBTIQ-Community in unserem Bezirk.“

Für Bezirksvorsteher Thomas Steinhart ist klar: „Wertschätzung, Akzeptanz und eine bunte Gesellschaft sollte Normalität werden. Noch immer ist die volle Gleichstellung nicht erreicht und nach wie vor muss man dafür kämpfen. Die SoHo Simmering mit dem ‚Queer Dance im Gemeindebau‘ hat es geschafft, alle Generationen über kulturelle und ethnische Grenzen hinweg zusammen zu bringen und ein klares Zeichen in Simmering zu setzen.“

Juraj Veres von der SoHo Wien: „Die Sichtbarkeit der LGBTIQ-Community ist uns von der SoHo Wien ein besonderes Anliegen, weshalb wir Projekte wie den QueerDance im Gemeindebau immer gerne unterstützen. Egal ob ein Grätzlfest, ein Bankerl oder eine aufgehängte Fahne: Sichtbarkeit führt zu Akzeptanz.“

Mag. Berthold Heber, Leiter der queeren SPÖ Sektion 6 und gebürtiger Deutscher: „Als Zuggereister ist Integration für mich ein Thema. Derartige Veranstaltungen leisten einen Beitrag zu mehr gegenseitigem Verständnis und ein besseres Miteinander.“

Und Drag Queen Candy Licious hofft auf mehr queere Events: „Der QueerDance ist eine wichtige Veranstaltung, um zu zeigen wie divers die LGBTIQ Community ist. Ich freue mich, dass ich als Dragqueen bei diesem buntem Event teilhaben darf und hoffe, dass es bald wieder jeden Monat so ein Event in Simmering oder anderen Bezirken oder sogar Ortschaften gibt. Queere Menschen gibt es nicht nur in der Innenstadt - wir sind überall und das ist gut so.“

Über Queer Dance im Gemeindebau

Der Verein Queer Dance im Gemeindebau will die Menschen in Simmering - über alle Generationen und über alle politischen, kulturellen und ethnischen Grenzen hinweg - zusammenbringen und damit unsichtbare Schranken im Miteinander abbauen.

Queer Dance im Gemeindebau wurde als Tanzveranstaltung konzipiert, die das Thema LGBTIQ in die Außenbezirke und damit neues Leben in den Gemeindebau bringt, und eine unglaublich positive Dynamik von Toleranz, Sichtbarkeit, Stolz und Freude auslöst und auch erlebt.

