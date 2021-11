Energy Globe Award 2021 - mineralische Baustoffe als Beitrag zum Klimaschutz

Linz, am 12.11.2021; der mineralische Baustoff Ziegel leistet einen wesentlichen Beitrag zum EU-Ziel einer klimaneutralen Gesellschaft bis 2050 bzw. bis 2040 für Österreich

Linz/Wien (OTS) - Den Beweis dafür liefert die Verleihung des Energy Globe Awards Österreich, bei der in der Sonderkategorie Massiv Ökologisch alle 3 Nominierten aus dem Bereich des mineralischen Baustoffes Ziegel kamen und von Landesrat Markus Achleitner ex equo zu Siegern gekürt wurden. Ausgezeichnet wurde die Michael Wallraff ZT GmbH aus Wien mit einem sozial nachhaltigen, ökologischen Baugruppen-Projekt aus Ziegel in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofs. Ebenso erhielt die Bauhütte Leitl-Werke GmbH aus Oberösterreich den Preis für eine massive Vitalziegel-Holzbalken-Decke, die ganz ohne Wasser, Beton oder Mörtel verbaut wird. 3. Sieger war die Martin Pichler Ziegelwerk GmbH, ebenfalls aus Oberösterreich, mit dem PIA-ROLLMÖRTEL, der Arbeitszeitersparnis durch rasches Arbeiten und Materialeinsparung von Zement und Kalk ermöglicht. Die Preise wurden am Freitag von Energy Globe Gründer Wolfgang Neumann in Linz an die glücklichen Gewinner überreicht.

Warum Mineralische Baustoffe dabei besonders Sinn machen?

Robert Schmid, Obmann des Fachverbands Steine-Keramik, verwies in seiner Grußbotschaft besonders darauf, dass mineralische Baustoffe insbesondere durch die regionale Verfügbarkeit und die kurzen Transportwege sowie deren 100 % ige Rezyklierbarkeit einen essentiellen Beitrag zur Klimaneutralität und Nachhaltigkeit leisten. Verknüpft mit der richtigen Energieversorgung und Haustechnik sowie der passenden Standortwahl sind die Klimaschutzvorgaben über den Lebenszyklus von Gebäuden jederzeit erfüllbar. Das sichert auch künftigen Generationen ein klimaschonendes und gesundes Wohnen und trägt maßgeblich zur Zielerreichung im Rahmen des European Green Deal bei.

Durch die diesjährigen Sieger des Energy Globe Awards wurden jedenfalls wieder herausragende, nachhaltige Projekte mit Fokus auf Ressourcenschonung, Energieeffizienz und Einsatz erneuerbarer Energien ausgezeichnet. Dabei hat der massive Baustoff Ziegel die hochkarätige Jury offenbar besonders überzeugt, indem Ansätze aufgezeigt wurden wie klimaneutrales Bauen mit mineralischen Baustoffen in der Zukunft funktionieren kann.

