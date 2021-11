VHS Hietzing liest Nobelpreis

Am 19. und 20. November werden im Rahmen der Marathonlesung der VHS Hietzing 30 Stunden nonstop Werke des diesjährigen Literaturnobelpreisträgers Abdulrazak Gurnah gelesen

Wien (OTS) - In der VHS Hietzing heißt es wieder: Literatur nonstop! Im Rahmen der Marathonlesung werden alljährlich Werke der aktuellen Nobelpreisträger*innen gelesen. In diesem Jahr wird der aus Tansania stammende Schriftsteller Abdulrazak Gurnah präsentiert. Der Schriftsteller wurde „für sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Schicksals des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten“ ausgezeichnet, so das Nobelpreiskomitee.

Literatur nonstop!

In der VHS Hietzing werden unter anderem die Romane „Schwarz auf Weiß“ und „Donnernde Stille“ von Gurnah vorgestellt. Die Marathonlesung startet am 19. November um 9:00 Uhr und dauert nonstop bis Samstag 20. November um 15:00 Uhr. Die Lesung kann vor Ort verfolgt werden, wird jedoch auch via Livestream übertragen. Dieses Jahr unterstützen prominente Mitleser*innen: Birgit Minichmayr, Bibiana Beglau und Rainer Galke lesen ebenfalls Nobelpreis.

Insgesamt beteiligen sich rund 90 Personen.

Für den Besuch dieser Veranstaltung ist ein 2G-Nachweis zu erbringen (genesen oder geimpft).

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vhs.at/marathonlesung2021. Den Livestream können Sie hier verfolgen: https://youtu.be/c2nVLHzLxhs.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Nadja Pospisil

Mediensprecherin

Wiener Volkshochschulen

Tel.: 01/89 174-100 105

Mobil: 0699 189 177 58

E-Mail: nadja.pospisil @ vhs.at