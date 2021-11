Vier Verkehrstote in der vergangenen Woche

311 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 14. November 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche verstarben insgesamt zwei Pkw- und zwei Fahrradlenker bei Verkehrsunfällen. Ein besonders schwerer Unfall ereignete sich am Montag, 8. November 2021, in Wien, bei dem eine Fahrradlenkerin getötet wurde. Der Lenker eines Lkw wollte an einer Kreuzung nach links einbiegen und erfasste eine 68-jährige Radfahrerin mit der linken vorderen Fahrzeugseite. Die Frau verstarb an den dadurch erlittenen, schweren Verletzungen.

Zwei der vier verunglückten Personen kamen auf einer Gemeindestraße und je einer auf einer Autobahn und einer Landesstraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und je einer in Wien und in Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und in einem Fall Unachtsamkeit/Ablenkung. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher noch nicht geklärt werden. Drei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle, bei den Verkehrstoten handelte es ich ausschließlich um österreichische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 14. November 2021 gab es im österreichischen Straßennetz 311 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 313 und 2019 waren es 374.

