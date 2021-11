Einladung zum Medientermin mit Presseführung: Die neue Universitätsklinik für Kleintiere der Vetmeduni

Hochqualitative Versorgung der Tierpatienten und praxisorientierte Ausbildung der Studierenden im Fokus

Wien (OTS) - Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni), BIG und Wissenschaftsministerium laden die Vertreter:innen der Medien herzlich in die fertiggestellte Universitätsklinik für Kleintiere am Campus der Vetmeduni in Wien Floridsdorf ein, bevor diese 2022 in Betrieb geht. Mit der neuen Kleintierklinik ist ein Tierspital nach modernsten Standards entstanden, das neben einer 24/7-Notaufnahme eine Intensivstation sowie ein Ambulanzzentrum umfasst. Die Kleintierklinik ist richtungsweisend für die bestmögliche Versorgung der Tierpatienten und garantiert eine praxisorientierte Ausbildung der Studierenden durch deren Integration in den Klinikalltag.

Datum & Uhrzeit:

Montag, 22. November 2021, 10:30 Uhr

Registrierung mit 2G-Check ab 10:00 Uhr

Ort:

Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni)

Haupteingang Universitätsklinik für Kleintiere

Veterinärplatz 1

1210 Wien





Interviewpartner:innen:

Heinz Faßmann , Wissenschaftsminister



, Wissenschaftsminister Hans-Peter Weiss , CEO der BIG

, CEO der BIG Jürgen Rehage , Vizerektor für Lehre und klinische Veterinärmedizin

, Vizerektor für Lehre und klinische Veterinärmedizin Petra Winter, Rektorin der Veterinärmedizinischen Universität Wien





Anschließend: Führungen durch die neue Universitätsklinik für Kleintiere

Hinweise: Aufgrund der aktuellen COVID-19 Verordnungen ersuchen wir Sie um Anmeldung und darum, einen gültigen 2G-Nachweis mitzubringen. Wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Bitte bedenken Sie, dass am Universitätscampus ein beschränktes Parkplatzangebot zur Verfügung steht.

Über die Veterinärmedizinische Universität Wien:

Die Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni) ist eine der führenden veterinärmedizinischen, akademischen Bildungs- und Forschungsstätten Europas. Ihr Hauptaugenmerk gilt den Forschungsbereichen Tiergesundheit, Lebensmittelsicherheit, Tierhaltung und Tierschutz sowie den biomedizinischen Grundlagen. Die Vetmeduni beschäftigt 1.500 Mitarbeiter:innen und bildet zurzeit 2.500 Studierende aus. Der Campus in Wien Floridsdorf verfügt über fünf Universitätskliniken und zahlreiche Lehr- und Forschungseinrichtungen. Zwei Forschungsinstitute am Wiener Wilhelminenberg sowie ein Lehr- und Forschungsgut in Niederösterreich und eine Außenstelle in Tirol gehören ebenfalls zur Vetmeduni. Die Vetmeduni spielt in der globalen Top-Liga mit: 2021 belegte sie den exzellenten Platz 8 im weltweiten Shanghai-Hochschulranking im Fach „Veterinary Science". www.vetmeduni.ac.at

Informationen über die neue Universitätsklinik für Kleintiere an der Vetmeduni finden Sie hier.

