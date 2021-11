Josefstadt: Konzertabend „Immer wieder: Erich Meder!“

Anmeldungen für 19.11.: 0664/422 43 23 und office@bosworth.at

Wien (OTS/RK) - Eine fein klingende Hommage an den erfolgreichen Lieder- und Schlagertexter Erich Meder (1897 – 1966) wird am Freitag, 19. November, im Festsaal im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) geboten. Anfang des Konzertes: 19.00 Uhr. Der Josefstädter Textdichter Erich Meder hat unter anderem mit Hans Lang, Nico Dostal, Heinz Sandauer, Gerhard Jussenhoven und anderen Komponisten gearbeitet. Für die sachkundige Moderation sorgt Wolfgang Stanicek. An dem bunten Musikabend mit dem Titel „Immer wieder: Erich Meder!“ wirken Ingrid Stichauner (Mezzosopran), Thomas Schmidt (Tenor) und Manfred Schiebel (Klavier) mit. Eintritt: freie Spenden. Zuhörerinnen und Zuhörer werden um Beachtung der aktuellen Corona-Regelungen ersucht. Eine Anmeldung ist unbedingt nötig: Telefon 0664/422 43 23 (Musikverlag Bosworth) bzw. E-Mail office@bosworth.at.

Über sonstige Kultur-Angebote im Bezirksmuseum Josefstadt gibt die ehrenamtlich aktive Leiterin, Maria Ettl, gerne Auskünfte: Telefon 403 64 15. Ebenso kann man die Bezirkshistorikerin via E-Mail kontaktieren: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

Lied- und Schlagertexter Erich Meder: www.erichmeder.at

Textdichter Erich Meder (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Erich_Meder

Musikverlag Bosworth: www.bosworth.at

Kultur-Termine im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

