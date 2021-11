AVISO: Neue Folge von Politik am Ring am 22. November

Thema der Sendung: Kampf gegen Frauenmorde. Wie stoppen wir die Gewalt gegen Frauen?

Wien (PK) - In der neuen Ausgabe von Politik am Ring, am 22. Oktober 2021, um 21.00 Uhr, diskutieren live in der Mediathek der Parlamentswebsite die VertreterInnen der fünf Parlamentsfraktionen zum Thema: Kampf gegen Frauenmorde. Wie stoppen wir die Gewalt gegen Frauen?

In Österreich wurden heuer bisher 24 Frauen ermordet. Bezogen auf die Einwohnerzahl sind das deutlich mehr als in den meisten anderen europäischen Ländern. Regelmäßig werden bei uns mehr Frauen als Männer getötet. Auch hier liegt Österreich im EU-Spitzenfeld.

Mit einem Gewaltschutzpaket will die Bundesregierung gegensteuern. Doch Frauenorganisationen kritisieren, dass immer noch viel zu wenig Mittel für Gewaltschutz und Prävention zu Verfügung stünden. Wie kann die Gewalt an Frauen gestoppt werden?

Die Sendung wird ab 21.00 Uhr aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg übertragen und ist auf der Website zu Politik am Ring live zu sehen. Sie ist nach der Aufzeichnung dauerhaft in der Mediathek auf der Parlamentswebsite abrufbar. Medienunternehmen können den Livestream unentgeltlich übernehmen und die gesamte Sendung oder auch Ausschnitte zu Informationszwecken zeigen.

Kampf gegen Frauenmorde. Wie stoppen wir die Gewalt gegen Frauen?

Es diskutieren: Romana Deckenbacher (ÖVP), Eva-Maria Holzleitner (SPÖ), Rosa Ecker (FPÖ), Meri Disoski (Grüne), Henrike Brandstötter (NEOS)

Expertinnen: Adelheid Kastner (Kepler Universitätsklinikum) und Maria Rösslhumer (Autonome Österreichische Frauenhäuser)

Moderation: Gerald Groß (Schluss) mar

