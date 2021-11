Reiz des Sports in Bildern – Einzigartiges Bildrepertoire von APA-PictureDesk

Highlights aus über 100 Jahren Sportgeschichte – Aktueller und historischer Bilderschatz aller wichtigen Sportarten in analogen Bildbeständen sowie digital verfügbar

Wien (OTS) - Wichtige Augenblicke, Siege und große Gefühle – nationale und internationale Sporthighlights sowie Sportstars faszinieren seit Menschengedenken und versprühen einen besonderen Reiz. Als führende Bildagentur in Österreich bietet APA-PictureDesk Zugang zu einem umfangreichen Bildarchiv österreichischer Sportgeschichte, sowohl digital über www.picturedesk.com als auch über ein analoges Bildarchiv, zu dem u.a. das bedeutende Sportbildarchiv der bekannten Bildagentur Votava zählt. In der APA-PictureDesk-Datenbank finden sich neben aktuellem Fotomaterial aus der Sportwelt auch Highlights aus über 100 Jahren Sportgeschichte – Bilder, die im kollektiven Gedächtnis verankert sind, die Geschichte geschrieben haben sowie bisher unentdeckte Schätze wie Österreichs erstes Flutlichtfußballspiel, welches am 7. November 1956 auf der Hohen Warte stattfand.

„Für Verbände und Vereine ist es wichtig, dass einerseits die Berichterstattung des aktuellen Spiels oder Rennens professionell in Text, Bild und Video erfolgt, und andererseits legendäre Höhepunkte der Sportwelt dokumentiert sind“, erzählt APA-PictureDesk-Leiterin Luzia Strohmayer-Nacif. „Sport ist Leidenschaft und Verehrung der Heldinnen und Helden, man denke hier nur an Franz Klammer oder Niki Lauda. Der Umfang und das in die Tiefe gehende Bildrepertoire von APA-PictureDesk – inklusive Tausender Negative und Dias, die laufend Stück für Stück digitalisiert und unseren Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellt werden – sind einzigartig in Österreich.“

APA-Fotografinnen und -Fotografen dokumentieren laufend das Sportgeschehen in Österreich und sind bei internationalen Großereignissen vor Ort. Bei einem Fußballspiel entstehen so zwischen 600 und 700 Bilder; etwa 35 Motive davon finden Eingang in die APA-Datenbanken. Ganz anders war dies im „analogen Zeitalter“, als oft nur zwischen 15 und 30 Bilder belichtet und meist nur zwei davon in den Vertrieb aufgenommen wurden. Diese weisen heute einen hohen dokumentarischen Wert auf.

Insbesondere für Sportinsider und Fans, die auf der Suche nach ganz speziellen Spielen und den entscheidenden Augenblicken sind, ist es wichtig, exakt den Siegestreffer, den entscheidenden Sprung oder die Zielflagge in der Formel 1 bei einem bestimmten Rennen im Bild festgehalten zu haben. „Kundinnen und Kunden finden in unserem Bildbestand nicht nur Dokumente der aktuellen Hahnenkammabfahrt, sondern auch jener Abfahrten aus den 1950er-Jahren oder Formel-1-Rennen am Red Bull Ring ebenso wie aus den 1960er Jahren am Flugfeld in Aspern. Auch Bildmaterial von einst berühmten Persönlichkeiten wie Richard Menapace, Ernst Ocwirk oder Karl Schnabl stellen wir zur Verfügung“, gibt APA-PictureDesk-Bildexperte Gerald Piffl einen Einblick in die Zeitdokumente Österreichs größter Bildagentur. Gemeinsam mit Kundinnen und Kunden begebe man sich oft auf eine Art Entdeckungsreise durch das umfangreiche Sportbildarchiv und lege dabei bisher unbekannte Bilderschätze offen. Und auch für die Recherche durch Sportjournalistinnen und -journalisten sei APA-PictureDesk eine verlässliche Quelle, um Berichte über Sportheldinnen und -helden zu illustrieren bzw. um an herausragende Ereignisse und Erfolge zu erinnern.

Über APA-PictureDesk

APA-PictureDesk, die Bildagentur der APA, vereint auf www.picturedesk.com das Fotomaterial der APA-Bildredaktion sowie zahlreicher nationaler und internationaler Fotografen und Partneragenturen. Die Auswahl an rund 50 Millionen Bildern reicht von aktuellen und historischen Pressefotos über Porträts bis hin zu Features und illustrativen Creative-Stock-Bildern. Eines der bedeutendsten Sportbildarchive ist das Archiv der bekannten Bildagentur Votava, die sich in Besitz von IMAGNO Brandstätter Images befindet. IMAGNO Brandstätter Images ist das größte, privat geführte Bildarchiv Österreichs, ihre Bilder werden exklusiv von APA-PictureDesk in Österreich vertrieben.

