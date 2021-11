Lotto: Dreifachjackpot – 3 Mio. Euro am Mittwoch im Sechser Topf

Sologewinne beim Fünfer mit Zusatzzahl und beim Joker

Wien (OTS) - Am vergangenen Sonntag gab es zum dritten Mal in Folge keinen Sechser, und damit geht es am Mittwoch bereits wieder um einen Dreifachjackpot mit rund 3 Millionen Euro im Sechser Gewinntopf.

Wie auch schon bei der Bonus-Ziehung am Freitag gab es auch am Sonntag einen Sologewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl und damit einen sechsstelligen Gewinn. Einem Spielteilnehmer bzw. einer Spielteilnehmerin aus Wien gelang dieses Kunststück, das rund 103.000 Euro wert war, per Normalschein.

LottoPlus

Ebenfalls ohne Sechser endete die LottoPlus Ziehung. Da die Gewinnsumme wieder auf die Gewinner eines Fünfers aufgeteilt wurde, erhalten hier 31 Spielteilnehmer jeweils mehr als 9.500 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Wien trug sich am Sonntag auch in die Gewinnerliste beim Joker ein. Für den Solo-Joker erhält ein Wiener bzw. eine Wienerin rund 196.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14. November 2021

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.064.142,78 – 3,0 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 102.908,10 76 Fünfer zu je EUR 1.477,10 204 Vierer+ZZ zu je EUR 165,00 4.324 Vierer zu je EUR 43,20 5.562 Dreier+ZZ zu je EUR 15,10 69.763 Dreier zu je EUR 4,80 191.413 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 5 8 9 13 38 42 Zusatzzahl 16

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14. November 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 31 Fünfer zu je EUR 9.506,20 2.064 Vierer zu je EUR 24,10 36.123 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 15 23 25 31 32

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 14. November 2021

1 Joker EUR 195.823,60 18 mal EUR 8.800,00 94 mal EUR 880,00 1.055 mal EUR 88,00 9.737 mal EUR 8,00 95.634 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 8 6 0 6 4

