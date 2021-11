„ORF III Kulturdienstag“: Premieren-Doppel in „Erbe Österreich“ mit u. a. „Dusche, Wanne, Klo – Wie die Sauberkeit Wien eroberte“

Außerdem: „Die Wiener Müllabfuhr – Wie alles begann“, Michael Niavarani u. a. in „erLesen“, Nationalratssitzung live

Wien (OTS) - Bevor sich der „ORF III Kulturdienstag“ am 16. November 2021 in zwei „Erbe Österreich“-Neuproduktionen auf die Spuren der Geschichte des sauberen Wiens begibt, überträgt ORF III Kultur und Information ab 9.05 Uhr die erste von insgesamt vier Nationalratssitzungen in dieser Woche. Die Parlamentswoche steht ganz im Zeichen des Budgets 2022. An vier Parlamentstagen wird der Haushalt für das nächste Jahr in Untergruppen debattiert. Außerdem wird das Budgetbegleitgesetz beschlossen. Weiters steht eine mögliche Aufhebung der Immunität von Sebastian Kurz zur Debatte.

Anschließend tauchen im Rahmen des „ORF III Kulturdienstag“ zwei „Erbe Österreich“-Neuproduktionen in die Geschichte der Wiener Abfallwirtschaft ein und dokumentieren den Siegeszug der Hygiene sowie zugleich der Sanitäranlagen in Wien. Den Anfang macht die Premiere der Dokumentation „Dusche, Wanne, Klo –Wie die Sauberkeit Wien eroberte“ (20.15 Uhr). Früher sprach man in Wiener Zinshäusern vom „indischen Klo“, weil es auf der anderen Seite des Ganges lag. Hygiene und Komfort, wie wir sie heute kennen, erweisen sich als sehr junge Errungenschaften. Noch zur späten Kaiserzeit hatten die Häuser Hausbrunnen und Senkgruben, die oft nah beieinander lagen. Doch unhygienische Zustände waren nicht auf die unteren sozialen Schichten beschränkt. Auch in Adelsschlössern wurde lange hinter Vorhängen und unter Stiegen uriniert. Noch Kaiser Franz Joseph ließ sich in Schönbrunn den Leibstuhl hereintragen. Erst ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eroberte das Wasserklosett als kolossale britische Errungenschaft nach und nach den Kontinent. Gestalter Gustav Trampitsch zeigt in dieser „Erbe-Österreich“-Neuproduktion, wie stark sich das Verständnis von Hygiene in wenigen Jahrzehnten verändert hat. Um 21.05 Uhr feiert „Die Wiener Müllabfuhr –Wie alles begann“ Premiere. Zum 75-jährigen Jubiläum der MA 48, der Abteilung für Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark, erzählt Gestalter Werner Horvath die Geschichte einer Institution. Das „Erbe Österreich“-Tripel schließt um 21.55 Uhr die Sendung „Einmal kurz gelacht – Der Wiener Schmäh und der Tod“ mit einer Schau auf die Kabarettisten und Humoristen, die sich in Wien mit dem Sterben auseinandergesetzt haben, bevor der „ORF III Kulturdienstag“ in einer neuen Ausgabe von „erLesen“ (22.45 Uhr) an einen Schauplatz der MA 48, den 48er-Tandler, zurückkehrt. Dieses Mal begrüßt Heinz Sichrovsky Michael Niavarani, Franz Schuh, Tom Saller und Ada Diagne zum kultigen Büchertalk.

