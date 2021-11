Eine gute Woche für Bildung

ARS Akademie: 25 % Rabatt auf ausgewählte Seminare in der Black Friday Week vom 22. bis 26. November 2021

Wien (OTS) - Die Rabatte rund um den Black Friday nutzen viele, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen und sich Wünsche zu erfüllen. Für berufliche Wünsche bietet die ARS Akademie ihren Kunden als Dankeschön Angebote während der Black Friday Week an: Einzelpersonen wie Unternehmen erhalten 25 % Rabatt auf ausgewählte Seminare und Bildungsgutscheine vom 22. bis 26. November 2021.

Nachhaltig sparen durch Weiberbildung

„Mit dem Angebot der Black Friday Week profitieren unsere Kunden doppelt: Sie investieren in die eigene Zukunft und können dabei sogar noch sparen. Gerade in herausfordernden Zeiten ist die Investition in das eigene Wissen bzw. in das der Mitarbeiter besonders nachhaltig. Denn Wissen auf dem aktuellen Stand trägt dazu bei, flexibel auf äußere Umstände reagieren zu können und wettbewerbsfähig zu bleiben“, erklärt Richard Melbinger, Geschäftsführer der ARS Akademie.

Weiterbildung individuell gestalten

Die ARS Akademie bietet neben ausgewählten Seminaren auch einen Rabatt auf Bildungsgutscheine an. Mithilfe dieser Gutscheine können Unternehmen nicht nur aus dem gesamten Produktportfolio wählen, sondern können in Form von Inhouse-Veranstaltungen gezielt Weiterbildungskurse für die eigenen Anforderungen erstellen lassen. Hierfür entwickelt die ARS Akademie gemeinsam mit dem Unternehmen ein maßgeschneidertes Weiterbildungsprogramm für unternehmensindividuelle Bedürfnisse.



Über die ARS Akademie

Die ARS Akademie ist Österreichs größter privater Fachseminaranbieter und in allen Bundesländern vertreten. Mehr als 1.200 ausgewählte Top-Experten aus Wirtschaft, Praxis und Legistik geben ihr Wissen in über 1.200 verschiedenen Veranstaltungen an über 18.000 Teilnehmer pro Jahr weiter. Ob topaktuelle gesetzliche Änderungen, neueste Trends oder Basiswissen für den beruflichen Aufstieg – die ARS Akademie bietet mit 12 Fachbereichen ein breites Spektrum an Seminarinhalten und Branchenthemen und deckt so jeden Weiterbildungswunsch ab. Die Seminare können als Präsenz-Veranstaltung und oftmals auch als Online-Seminar im Virtual Classroom besucht werden. Auf Wunsch können die Weiterbildungen als Inhouse-Seminar gebucht werden.

