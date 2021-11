Corona – SPÖ-Deutsch: „Überforderte türkis-grüne Regierung verantwortlich für Corona-Chaos und Pandemie-Desaster“

Chaos statt Klarheit: Schallenberg und Mückstein widersprechen einander am laufenden Band - Von Kurz abgedrehte Impfkampagne rächt sich bitter

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch übt scharfe Kritik an der türkis-grünen Regierung und ihrer „völlig gescheiterten Corona-Politik, die die Bevölkerung jetzt ausbaden muss“. „ÖVP-Kanzler Schallenberg hat im heutigen Ö1-‚Morgenjournal‘-Interview den denkwürdigen Satz gesagt ‚Wir stolpern von Welle zu Lockdown‘. Zu dieser Selbsterkenntnis möchte man Schallenberg fast gratulieren, wenn sie tatsächlich der erste Schritt zur Besserung wäre. Aber Besserung und Dazulernen ist bei dieser Regierung leider ausgeschlossen: Türkis-Grün hat auch nach 20 Monaten Pandemie-Erfahrung nichts dazugelernt. Es gibt noch immer keine Klarheit und Voraussicht, stattdessen widersprechen Schallenberg und Mückstein einander am laufenden Band und produzieren immer mehr Chaos und Verwirrung. Die Folgen sind dramatisch: Corona wütet so schlimm wie noch nie in Österreich. Verantwortlich für das Pandemie-Desaster ist die völlig überforderte türkis-grüne Regierung“, betonte Deutsch heute, Montag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer steht fest: „Eine besonders unrühmliche Rolle im gescheiterten Corona-Management hat Sebastian Kurz gespielt. Kurz hat im Sommer die so wichtige Impfkampagne abgedreht und gleichzeitig sich selbst österreichweit mit der gemeingefährlichen Botschaft von der angeblich gemeisterten Pandemie plakatiert. Damit hat Kurz die Bevölkerung getäuscht und in falsche Sicherheit gewiegt. Zusammen mit dem zum zweiten Mal verschlafenen Sommer, der mangelnden Vorbereitung, dem Verordnungs-Chaos und der widersprüchlichen Kommunikation der Regierung hat all das zur vierten Welle mit höchsten Infektionszahlen, einer bedrohlichen Situation in den Krankenhäusern und Intensivstationen und einer viel zu niedrigen Impfquote geführt“, so Deutsch zum türkis-grünen Totalversagen beim Corona-Management. (Schluss) mb/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/