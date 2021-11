SPÖ Kärnten: Alle Präsenz-Konferenzen der kommenden Wochen verschoben!

Sucher: Kontakte reduzieren, virtuelle Ausweichmöglichkeiten nutzen - die Lage ernst nehmen und entsprechend handeln.

Klagenfurt (OTS) - In der heute, Montag, kurzfristig virtuell abgehaltenen Sitzung des Landesparteivorstand der SPÖ Kärnten wurde einstimmig beschlossen alle terminierten Parteikonferenzen der kommenden, nächsten Wochen in Präsenz abzusagen und auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

„Wir nehmen für uns keine Ausnahmen in Anspruch - die Infektionszahlen lassen keinen Spielraum mehr für Präsenzveranstaltungen zu, also reagieren wir auch entsprechend. Es besteht die Möglichkeit gegebenenfalls eine Konferenz virtuell durchzuführen - diese Möglichkeit wurde durch einen Beschluss des Bundesparteivorstandes geschaffen“, so SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher.

„Selbstverständlich wäre uns der persönliche Kontakt lieber, doch wir ernten heute, was uns das Corona-Missmanagement der Bundesregierung über das letzte Jahr beschert hat. Wir hoffen, dass diese Fehler von Türkis-Grün, nicht noch mit Schleife verpackt unter den Weihnachtsbaum landen. Es braucht endlich eine stringente Kommunikation und Strategie des Bundes“, so Sucher weiter.

Sobald es irgendwie möglich sei, werden die Termine in Präsenz nachgeholt, so Sucher weiter. Sollte die Covid-Situation weiter angespannt bleiben, obliege es dem Landesparteivorstand weitere Entscheidungen zu treffen bzw. andere Möglichkeiten zu schaffen.

(Schluss)

