„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Eva Pölzl und Hofrat Ernst Geiger am 16. November in ORF 1

Außerdem: Wiedersehen mit „Pratersterne“ und „Sendung ohne Namen“

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“, am Dienstag, dem 16. November 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1 begrüßen Stermann und Grissemann die Meisterin der „Guten Morgen“-Laune – die ORF-Frühaufsteherin Eva Pölzl verlängert ihren Arbeitstag und kommt zu später Stunde ins „Willkommen Österreich“-Studio. Außerdem stattet der legendäre Kriminalist und Neo-Autor Hofrat Ernst Geiger den beiden seinen ersten Besuch ab. Um 23.15 Uhr erleuchten dann die „Pratersterne“ mit Hosea Ratschiller „DIE.NACHT“. Beim Dacapo sind Thomas Stipsits, Towander Flagg, „Science Buster“ Martin Puntigam und die Lasso Brüder zu sehen. Und um 23.45 Uhr dreht sich beim Wiedersehen mit der kultigen „Sendung ohne Namen“ alles um „Gesichter“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

„Guten Morgen Österreich“-Moderatorin Eva Pölzl beehrt die beiden Late-Night-Entertainer Stermann und Grissemann mit einem Besuch, plaudert aus dem Nähkästchen und ist wie immer gut gelaunt – wie viele Tassen Kaffee dafür nötig sind, verrät sie den beiden Langschläfern im Talk.

Hofrat Ernst Geiger ist wohl der bekannteste Kriminalist des Landes. Der frühere Chefermittler im Bundeskriminalamt hat sich seit Anfang 1980 mit fast allen spektakulären Kriminalfällen in Wien befasst. Nun stellt er sich seinem ersten „Willkommen Österreich“-Besuch. Im Gespräch mit Stermann und Grissemann berichtet der Leiter der Wiener Mordkomission von seinem Alltag im Polizeidienst und hat seinen spannenden Roman „Heimweg“ im Gepäck, in dem er die „Favoritner Mädchenmorde“ zu einem packenden Krimi verarbeitet hat.

„Pratersterne“ mit Stipsits, Flagg, Puntigam und den Lasso Brüdern um 23.15 Uhr

Hosea Ratschiller begrüßt aus dem „Fluc“ am Wiener Praterstern zum Stand-up-Abend für bekannte und vor allem für weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler der Kleinkunstszene. In dieser Ausgabe mit dabei sind Thomas Stipsits, Towander Flagg, „Science Buster“ Martin Puntigam (immer mittwochs um 22.10 Uhr in ORF 1) und die Lasso Brüder.

