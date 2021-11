Gemeinsam gegen die Klimakrise: Energiewende & E-Mobilität

Der Hausbesitzerbund Steiermark als größte freiwillige Interessenvertretung über die drohenden Klimakrise und gemeinsames Handeln, bevor es zu spät ist.

Graz (OTS) - Der Hausbesitzerbund Steiermark ist die größte freiwillige Interessenvertretung der Haus-, Grund- und Wohnungseigentümer*Innen und Vermieter*Innen in der Steiermark. In dieser Funktion steht er seinen tausenden Mitgliedern mit aktuellen Informationen, Rat und Tat zur Seite. In Anbetracht der drohenden Klimakatastrophe müssen alle gemeinsam handeln, bevor es zu spät ist. Das bedeutet u.a. auch raus aus fossilen hin zu erneuerbaren Energieträgern, um den CO2-Ausstroß signifikant zu verringern.

Als engagierte Interessenvertretung der Eigentümer*Innen bietet der ÖHGB Steiermark seinen Mitgliedern und Interessierten laufend aktuelle Informationen und Beratungen rund um die Immobilie. Aus aktuellem Anlass folgt Ende November das nächste Webinar zum Thema „Energiewende & E-Mobilität - raus aus Öl und Gas, aber wie am besten? Hin zu mehr E-Mobilität mit mehr E-Tankstellen, was ist sinnvoll?

Umweltbewusstes Heizen: Raus aus Öl und Gas

Nach Corona wartet bereits die nächste, viel größere Bedrohung für Mensch und Natur: die Klimakrise. Dabei sind wir alle gefordert. Wir müssen handeln – JETZT. Um die CO2-Emmissionen drastisch zu senken, hauptsächlich verursacht durch massives Verkehrsaufkommen und fossile Energieträger, braucht es große Anstrengungen, um die EU-Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Darum ist es wichtig, sich schon jetzt zu informieren und rechtzeitig auf notwendige Veränderungen einzustellen. Das ist alternativlos.

Natürlich wird das hohe Kosten verursachen und nicht alles wird technisch sinnvoll und machbar sein. Es wird auch unbequem sein und technisch, personell als auch finanziell großes Engagement bedeuten. Vor allem im urbanen Bereich. Aber man muss jetzt beginnen, sich mit dieser neuen Realität auseinanderzusetzen. er Klimawandel wartet nicht, weil es jetzt aufgrund der Corona-Krise gerade nicht passt.

„Der ÖHGB Steiermark bietet für die zukünftigen Herausforderungen, die auf alle Eigentümer*Innen von Immobilien zurollen, wertvolle Unterstützung. Darum: Nutzen Sie unser Angebot in Form dieses Info-Webinars. Wir freuen uns auf Sie!“, laden Präsident Dr. Alexander Klein und Vizepräsident Ing. Peter Hötzer vom Haus- und Grundbesitzerbund Steiermark (ÖHGB Steiermark) herzlich dazu sein.

WEBINAR „Energiewende & E-Mobilität“ am 25. November 2021



Corona-bedingt wird diese Veranstaltung wieder „nur“ als Online-Event via Zoom im Internet zu besuchen sein und als besonderer Service bei Terminverhinderung auch eine Woche lang kostenlos „On Demand“ zur Verfügung stehen. Das Webinar „Energiewende & E-Mobilität“ wurde vom ÖHGB Steiermark eigens zur aktuellen Klima-Diskussion angesetzt und soll zwei große Fragenbereiche beantworten helfen:

Teil 1

Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen EU/AT/Stmk (Klima- und Energieziele)

Entwicklung Energiebedarf und Ausbau erneuerbarer Energie in Österreich



Teil 2

Elektrifizierung des Wärme- und Mobilitätssektors

Best Practice-Beispiele Wohnbau mit Fördermöglichkeiten (Wärmepumpe, Biomasse, Photovoltaik, E-Mobilität)



Weiters sollen möglichst „niederschwellige“ Anlaufstellen für Fragen und Beratungen über den ÖHGB Stmk. angeboten werden. So können sich die Teilnehmer*Innen des Webinars via Internet mittels Zoom die sprichwörtliche „Nasenlänge voraus“ bei Informationen aus erster Hand von kompetenten Experten sichern!

Termin: 25.11.2021 von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Moderation: Sandra Suppan ORF Landesstudio Steiermark

Experten:

DI Jan Fath, Experte für Wohnbau & Energiedienstleistungen der Energie Steiermark

Alois Niederl, Experte für Energiedienstleistungen / Best Practice-Beispiele e-Steiermark

Anmeldung zur Kostenfreien Online-Veranstaltung: bitte per E-Mail unter info @ hausbesitzer.at

Diese Infoveranstaltung des ÖHGB Steiermark ist kostenfrei. Der entsprechende Zugangslink und die Unterlagen werden Ihnen per e-Mail vor der Veranstaltung übermittelt.

Weitere Infos finden Sie auch auf der digitalen Serviceplattform des ÖHGB Steiermark unter www.hausbesitzer.at

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Haus- und Grundbesitzerbund Steiermark

Ing. Peter Hoetzer, akad. IM

Telefon: 0316 829519-40

presse @ hausbesitzer.at



Kontakt ÖHGB Steiermark www.hausbesitzer.at