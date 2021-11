Der „Wolf im Schafspelz“ im „Soko Kitzbühel“-Visier

Außerdem am 16. November in ORF 1: „Soko Donau: Auf der Flucht“

Wien (OTS) - Ein Mord im Wald und die „Soko Kitzbühel“ tappt im Dunkeln: Der „Wolf im Schafspelz“ wird am Dienstag, dem 16. November 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 für Jakob Seeböck, Julia Cencig und Ferry Öllinger in einem neuen Fall zur großen Herausforderung. Alle Hände voll zu tun hat auch das Team der „Soko Donau“, wenn einem Gefängnisinsassen um 21.05 Uhr die Flucht gelingt.

Mehr zu den Inhalten:

„Soko Kitzbühel – Wolf im Schafspelz“ (Dienstag, 16. November, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge, Veronika Polly und Felix Kreutzer; Regie: Martin Kinkel

Der Schweizer Tierfilmer Jonas Penz wird in seinem Zelt erschlagen – von einem Baum. Lukas (Jakob Seeböck), Nina (Julia Cencig) und Kroisleitner (Ferry Öllinger) stellen fest, dass jemand den Baum vorbearbeitet und ihn dann im passenden Moment gefällt hat. Das „Soko“-Team nimmt einige Waldarbeiter unter die Lupe, unter anderem Veith Gruber (Simon Jaritz) und Gernot Röschl (Rainer Haustein), beide nicht gerade freundlich und kooperativ. Eine weitere Spur führt zum Ehepaar Tamara (Laura Hermann) und Herbert Stocker (Tim Breyvogel) und deren zerrütteter Beziehung. Denn das Mordopfer hat genau dies für sich genutzt.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

„Soko Donau – Auf der Flucht“ (Dienstag, 16. November, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic sowie Lisa Hörtnagl, Christoph von Friedl und Josephine Bloéb in Episodenrollen; Regie:

Sophie Allet-Coche

Während der Überstellung in ein anderes Gefängnis gelingt Lorenz Meidinger (Christoph von Friedl) die Flucht. Dabei tötet er einen Justizbeamten und verletzt dessen Kollegin Klara Jankovic (Josephine Bloéb). Die „Soko Donau“ nimmt zunächst Meidingers ehemaligen Komplizen ins Visier, der nicht nur den Glauben entdeckt hat, sondern auch verheiratet und werdender Vater ist. Wolf hingegen hat eine andere Wegbegleiterin des Verbrechers im Visier: Alina Scherenberg (Lisa Hörtnagl), die frühere Lebensgefährtin, hat mit ihrer Aussage zur Verurteilung Meidingers beigetragen. Sie lebt unter anderem Namen in Linz, doch Wolf (Brigitte Kren) fürchtet einen Racheakt.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, den Ländern Oberösterreich und Niederösterreich sowie von Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Filmcommission Graz.

Flimmit zeigt jetzt schon alle Folgen der Jubiläumsstaffel von „Soko Kitzbühel“ sowie alle Staffeln von „Soko Donau“ auf https://flimmit.at.

