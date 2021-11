Mondi und WU initiieren internationales Master-Stipendienprogramm

Mondi International Scholarships für sozial oder wirtschaftlich benachteiligte internationale Studierende.

Wien (OTS) - Ab diesem Wintersemester stehen erstmals die in Kooperation mit der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) entwickelten „Mondi International Scholarships“ für sozial oder wirtschaftlich benachteiligte internationale Studierende zur Verfügung. Vergeben werden sieben geförderte Stipendien, davon mindestens vier an Frauen.

„ Inklusion zeigt sich auch daran, wie Bildungszugänge gestaltet sind. Fehlende finanzielle Mittel dürfen aus unserer Sicht jedenfalls kein Grund sein, ein Studium nicht zu beginnen. “ unterstreicht Frauke Bastians, Mondi Diversity and Inclusion Senior Manager die Beweggründe für dieses Förderprogramm.

Mondi, langjähriger Kooperationspartner der WU, ist ein global tätiges Verpackungs- und Papierunternehmen, das Mitarbeiter*innen aus beinahe 100 Nationen beschäftigt. „Bis 2030 wollen wir zudem den Frauenanteil auf allen Ebenen von heute 21 Prozent auf 30 Prozent erhöhen. Vier von zehn Neueinstellungen werden also Frauen sein“, so Bastians.

In Österreich beschäftigt Mondi an acht Standorten, darunter auch im Wiener Group Office, 2.500 Mitarbeiter*innen.

Chancengleichheit unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund

In den englischsprachigen Studien der WU studieren mehr als 50% internationale Studierende aus nahezu allen Regionen der Welt. „Tragender Gedanke für die WU ist, dass finanzielle Gründe kein Hindernis für internationale Erfahrung sein sollen. Es ist schön, dass wir dank Unterstützung unseres Partners Mondi Studierende aus dem Ausland dabei unterstützen können, ihren Abschluss an der WU zu machen.“, so WU-Rektorin Edeltraud Hanappi-Egger. Mondi übernimmt für die Studienjahre 2021/2022 und 2022/2023 jeweils sieben Stipendien.

Das Programm sieht vor, dass mindestens vier der jeweils sieben geförderten Stipendien an Frauen vergeben werden. Jede*r Stipendiat*n erhält für einen Zeitraum von maximal zwei Jahren eine finanzielle Unterstützung, um ein Masterprogramm an der WU absolvieren zu können. Im aktuellen Studienjahr 2021/22 beginnen sechs Studentinnen und ein Student aus Brasilien, Indien, Mexiko, Vietnam, Russland und Türkei ihr geförderter Masterstudium in Wien,

Über Mondi

Mondi ist ein global führendes Verpackungs- und Papierunternehmen, das mit bewusst nachhaltigen, innovativen Verpackungs- und Papierlösungen zu einer besseren Welt beiträgt. Wir sind entlang der Wertschöpfungskette tätig – von der Bewirtschaftung von Wäldern über die Produktion von Zellstoff, Papier und Kunststofffolien bis hin zur Entwicklung und Herstellung von effizienten Industrie- und Konsumgüterverpackungen. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Strategie und ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Vorbildhaft für unsere Branche ist unser kund*innenorientierter Ansatz EcoSolutions, bei dem wir die richtigen Fragen stellen, um die nachhaltigste Lösung zu finden. 2020 erzielte Mondi einen Umsatz von € 6,66 Milliarden und ein bereinigtes EBITDA von € 1,35 Milliarden.

Mondi ist im Premiumsegment der Londoner Börse gelistet (MNDI) und an der Börse von Johannesburg zweitnotiert (MNP). Mondi ist im FTSE 100 vertreten und wurde 2008 in den FTSE4Good-Index und 2007 in den FTSE/JSE Responsible Investment Index aufgenommen.

