Hugo Portischs Vermächtnis bei story.one

So sah der legendäre Journalist sein Leben, Österreich und die Welt. Limitierte Sonderausgabe im Schuber

Wien (OTS) -

Er war Österreichs Gewissen! Das mehr als 30-stündige Interview, das der legendäre Journalist und Publizist Hugo Portisch seinem Freund und Verleger Hannes Steiner gab, erscheint jetzt in Buchform: Die drei Bände im Schmuckschuber lesen sich wie sein großes Vermächtnis und sind ab 15. November 2021 nur in einer einmaligen Sonderausgabe erhältlich.





In Band 1 – „So sah ich mein Leben“ – erzählt Portisch über seine atemberaubende Vita und Karriere.





erzählt Portisch über seine atemberaubende Vita und Karriere. Band 2 – „So sah ich mein Österreich“ - schildert die „unglaubliche Geschichte“ der Wiedergeburt Österreichs nach dem 2. Weltkrieg und seiner Protagonisten: Karl Renners taktisch schlaue Manöver in Richtung Unabhängigkeit; den ersten US-Staatsbesuch Julius Raabs, der Portisch zum Schildkrötenschnitzelessen nach Key West mitnahm; den Kidnapping-Fall Margarethe Ottillinger; das „Buhlen“ der großen Parteien um die Nazis; Bruno Kreiskys Reform-Eifer, der das muffige Land durchlüftete, und sein Duell mit Simon Wiesenthal; Franz Vranitzkys Eingeständnis der Mitschuld Österreichs an den Gräueln der Nazi-Zeit; Gerd Bachers Rolle beim Spektakel rund um Karl Schranz auf dem Heldenplatz; das erste Todesopfer der neuen Republik ...





- schildert die „unglaubliche Geschichte“ der Wiedergeburt Österreichs nach dem 2. Weltkrieg und seiner Protagonisten: Karl Renners taktisch schlaue Manöver in Richtung Unabhängigkeit; den ersten US-Staatsbesuch Julius Raabs, der Portisch zum Schildkrötenschnitzelessen nach Key West mitnahm; den Kidnapping-Fall Margarethe Ottillinger; das „Buhlen“ der großen Parteien um die Nazis; Bruno Kreiskys Reform-Eifer, der das muffige Land durchlüftete, und sein Duell mit Simon Wiesenthal; Franz Vranitzkys Eingeständnis der Mitschuld Österreichs an den Gräueln der Nazi-Zeit; Gerd Bachers Rolle beim Spektakel rund um Karl Schranz auf dem Heldenplatz; das erste Todesopfer der neuen Republik ... In Band 3 – „So sah ich die Welt“ – lässt Hugo Portisch seine unvergleichlichen Auslandserlebnisse Revue passieren: Wie er in seiner Geburtsstadt Pressburg der Hitler-Jugend entwischte; seine ausgedehnten Studienreisen durch die USA der 50er-Jahre, wo er sowohl Rassentrennung („Whites only!“) als auch hervorragenden Journalismus kennenlernte; seine lebensgefährlichen Recherchen sowohl in der ägyptischen Wüste (Stichwort: Suezkrise) als auch im Mekongdelta während des Vietnam-Krieges; seine skurrilen Erlebnisse bei der „Wiener Eisrevue“ in Tiflis; den „Sündenfall George Bush“; die Fake-Veranstaltungen Fidel Castros ...





Hugo Portischs dreibändiges Interview-Vermächtnis in der Geschenk-Box ist ein „Must“ für all jene, die sich für packend und kompetent erzählte Zeitgeschichte interessieren – „großes Kino“, wie der Verleger Hannes Steiner bemerkte.

_____

Hugo Portisch: So sah ich ... Mein Leben. Mein Österreich. Die Welt - Drei Bände im Schmuckschuber.

Aufgezeichnet von Hannes Steiner / Erscheinungstermin: 15.11.2021 / 240 Seiten / ISBN 978-3-903715-16-5 / story.one – the library of life

Rückfragen & Kontakt:

Presseexemplare: Dr. Barbara Brunner - Öffentlichkeitsarbeit - Tel.: +43 6246 73 955 | Mobil: +43 664 32 65 977

Mail: info @ barbara-brunner.at | www.barbara-brunner.at