Am 20.11. im ORF RadioKulturhaus: „Kunst der Demokratie“ mit André Heller

Wien (OTS) - In den fast 50 Folgen seiner auf ORF III ausgestrahlten Fernsehreihe „Menschenkinder“ bringt André Heller andere zum Sprechen. In „Kunst der Demokratie“ am Samstag, den 20. November (14.00 Uhr) spricht er selbst im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses. Im Gespräch mit Alfred J. Noll erklärt er, was ihn bewegt, was ihn verzweifeln lässt und woher er die Kraft nimmt, unentwegt Neues zu beginnen. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft, kann aber via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

André Heller feiert nächstes Jahr seinen 75. Geburtstag und hat ein imponierendes Lebenswerk geschaffen: als Impresario von großen Kunst- und Kulturveranstaltungen, als Sänger und Schriftsteller, als Gartengestalter in Italien und Marokko. Mit seinen Büchern „Das Buch vom Süden“ (2016) und „Zum Weinen schön, zum Lachen bitter“ (2020) hat André Heller sich ein ganz neues Publikum erschlossen. Alfred J. Noll spricht mit André Heller über die Schönheit. Aber was ist Schönheit? Warum brauchen wir sie? Kann „das Schöne“ mehr sein als eine Ablenkung von den Grausamkeiten der Welt? Reicht die Schönheit aus oder müssen wir in Zeiten von Klimakrise und drohender sozialer Spaltung nicht etwas ganz anderes suchen? Und wo kann Schönheit in unserer Welt, zwischen Gewinnmaximierung und individuellem Vorwärtskommen, Platz finden? Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

