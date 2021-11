Freiheitliche Wirtschaft wird an der 75 Jahre Feier der WKO nicht teilnehmen

Es gibt keinen Grund zu feiern

Wien (OTS) - Die Freiheitliche Wirtschaft hat sich entschieden, an der 75 Jahre Feier der WKO nicht teilzunehmen. Die Mandatare sind zu der Überzeugung gelangt, dass es aufgrund der aktuellen Situation und den einschränkenden Maßnahmen der Bundesregierung das falsche Zeichen zum falschen Zeitpunkt ist, jetzt ein Jubiläum zu feiern, während der Wirtschaft im Allgemeinen nicht zum Feiern zumute ist und es daher für diese keinen Grund zum Feiern gibt.

Die so wichtige Wintersaison steht erneut vor einer enorm schwierigen Situation. Die Versäumnisse der Bundesregierung führen viele dienstleistungsnahe Betriebe, nach einem erfreulichen Aufschwung in den letzten Monaten, wieder in eine existenzbedrohende Zukunft.

Daher geht es jetzt ausschließlich darum, die Wirtschaft, im Speziellem den Handel und den Tourismus, gegen weitere gravierende Umsatzausfälle zu unterstützen und mit klaren Ansagen und Vehemenz gegenüber der Bundesregierung aufzutreten.

