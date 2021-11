govcamp vienna 2021: Niemand bleibt zurück – oder?

TERMINAVISO - Session-Einreichung bereits möglich.

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Niemand bleibt zurück – oder?" veranstalten die Stadt Wien, das Bundesrechenzentrum, die Donau-Universität Krems und der Chaos Computer Club am 26. November von 9:00 bis 13:00 Uhr gemeinsam das 12. govcamp vienna. Die Veranstaltung findet als virtuelles Barcamp statt. Session-Vorschläge können auf der Webseite eingereicht werden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Kompetenz im digitalen Raum: Wie schaffen wir die digitale Inklusion?

Digitale Technologien können das Leben vereinfachen, Brücken schlagen und Verbindungen über den gesamten Globus hinweg ermöglichen. Aber nur solange digitale Anwendungen barrierefrei, selbsterklärend und universell zugänglich sind, ist die digitale inklusive Teilhabe aller Menschen sichergestellt. Während der Corona-Pandemie haben digitale Anwendungen und Medien einen neuen Stellenwert erlangt. Egal ob Home Office, Distance Learning oder Videokonferenz: Die Krise hat – ob wir wollen oder nicht – unser Leben zu einem großen Teil in den virtuellen Raum verlagert. Sind wir in diesem Raum alle gleichberechtigt? Haben alle Menschen gleichermaßen Zugang zu diesem neuen virtuellen Teil des Berufs- und Privatlebens? Sind die Kompetenzen, die es heute und in Zukunft braucht, überall vorhanden oder erlernbar?

Ist die digitale Inklusion Realität – oder bleibt jemand zurück? Diese und andere Fragen werden am govcamp vienna 2021 zur Diskussion stehen.

Wie funktioniert ein „Barcamp“?

Im Unterschied zu einer Konferenz gibt es kein im Vorhinein feststehendes Programm. Die Agenda entsteht am Veranstaltungstag durch die Themen, welche die Teilnehmenden selbst einbringen. Wie die Sessions gestaltet werden, obliegt den Themeneinbringenden. Es muss einzig ausreichend Zeit für Diskurs in der Session geben, beispielsweise über ein Brainstorming, Feedback-Runden oder Diskussion. Auf Grund der Corona-Pandemie muss auch das heurige govcamp vienna rein digital stattfinden.

govcamp vienna 2021

Datum: 26.11.2021, 09:00 - 13:00 Uhr

Ort: virtuelle Veranstaltung (Barcamp)

Wien, Österreich

Url: https://barcamps.eu/govcamp-vienna-2021/

Session einmelden!

