Voller Erfolg: Die Erste Wohnmesse boomt wie die gesamte Branche

Das Immobilienhighlight des Herbstes übertraf mit über 10 % mehr Besucherinnen und Besucher alle Erwartungen und war nach zwei Jahren Pause ein echtes Messeerlebnis.

Wien (OTS) - Dieses Jahr fand die mit dem ÖkoEvent-Prädikat ausgestattete Erste Wohnmesse, des Veranstalters enteco, am Sonntag, den 14. November nach zweijähriger Pause wieder statt. Trotz der Umstände feierte man einen Besucherrekord: Über 10% mehr Gäste und 20% mehr Aussteller als in den vergangenen Jahren nahmen bei der ersten Hybrid-Immobilienmesse über das aktuelle Wohnungsangebot in Wien und Umgebung vor Ort teil. Dazu kamen noch hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer via Livestream auf Youtube und Facebook.

Für Wohnungssuchende gab es umfangreiche Informationen von diversen Ausstellern wie Bauträger, Immobilienmakler, Versicherungs- und Finanzierungsexperten. Zahlreiche Vorträge rund um das Thema „Wohnen“ – von richtiger Finanzierung über nachhaltiges Wohnen bis zu möglichen Baumängeln – interessierten hunderte Zuhörer im neuen Erste Wohnzimmer vor Ort sowie online daheim oder unterwegs am Bildschirm, sie alle sorgten so stündlich für ein volles Haus.

Zu den über 30 Ausstellern, die auf der Wohnmesse ihre Projekte präsentieren, zählen unter anderem Buwog, Glorit, EHL, Mischek und Otto Immobilien.

„Wir sind vom neuen Standort begeistert. Die moderne Architektur, die großzügigen Flächen sowie die technischen Möglichkeiten real und digital zu vereinen, führen das Messekonzept erfolgreich in die Zukunft.“ so Michael Pisecky, Geschäftsführer von s Real Immobilien.

„We are back. Der Andrang war gewaltig! Genau dieses Besucherecho und die die vielen Online-Vorregistrierungen zeigen uns, dass wir mit unserem neuen hybriden Longterm-Messekonzept alles richtig gemacht haben.“, erklärt Sebastian Berloffa, Managing Partner von enteco, dem Veranstalter der „Erste Wohnmesse“.

Auch Co-Geschäftsführer von enteco Friedrich Csörgits ist begeistert: „Die stetig steigenden Besucherzahlen, sowohl real vor Ort als auch digital bestätigen, dass der umfassende Überblick an Bauträger-Objekten bzw. die angebotenen Wohnungen und Häuser der Immobilien-Makler in Kombination mit der richtigen Finanzierung einen hohen Nutzen und Mehrwert für die Besucher darstellt.“

Enteco Concept GmbH

Die Digital Real Estate Marketing Agentur enteco hat sich die Digitalisierung der Immobilienbranche zur Aufgabe gemacht. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Transformation, Integration und Umsetzung in den Geschäftsbereichen Applied Marketing Technologies, Events sowie Digital Communications und Web Design. Die Agentur betreut Kunden wie die Wirtschaftskammer Wien - Fachgruppe Immobilientreuhänder, die Erste Bank, Raiffeisen Vorsorgewohnung, PriceHubble, Brichard Immobilien, Aprom Real Estate Group etc. Vorträge, Vorlesungen und Weiterbildungsangebote für die TU Wien, die Donauuniversität Krems und die Immobilienbranche ergänzen das Portfolio.

1997 gründete der Immobilienexperte Friedrich Csörgits das Unternehmen unter dem Namen Kunstwerk als klassische Agentur für Real Estate Marketing. Unter seiner Führung entstanden innovative Konzepte wie das Social Highlight und Get-together der Immobilienbranche, #theREAL100, die Erste Wohnmesse, die Real Vienna Immo Night etc. Mit Februar 2021 übernahm im Rahmen des Generationenwechsels der Wirtschaftsinformatiker und langjährige Head of Digital Marketing, Sebastian Berloffa, die Führung der Agentur.

Rückfragen & Kontakt:

Raffael Fischer

fischer @ enteco.at

01/5224788