Wirtschaftsbund: Verlängerung der Wirtschaftshilfen und Impfanreize Gebot der Stunde

Wien (OTS) - „Angesichts der neuen Maßnahmen gegen die Coronapandemie braucht es weitere Unterstützungen für betroffene Branchen. Vor allem Handel, Tourismus und körperliche Dienstleister müssen mit Einbußen rechnen. Wenn wir wirtschaftlich gut durch die Weihnachtszeit kommen wollen, brauchen wir zielgerichtete Wirtschaftshilfen und effiziente Maßnahmen gegen die Pandemie“, so WB-Generalsekretär Abg.z.NR. Kurt Egger am Sonntag.



Steuerfreie Prämie für die Impfung



„Wir haben mit der Impfung den Schlüssel zum Ende der Pandemie. Davon muss aber noch ein großer Teil der Bevölkerung überzeugt werden. Daher braucht es kreative Impfanreize, wie eine steuerfreie Prämie für alle, die bis Jahresende den zweiten Stich haben. Die Politik darf nichts unversucht lassen, um Impfskeptiker von der Richtigkeit und Wichtigkeit der Vollimunisierung durch die Impfung zu überzeugen“, so Egger abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund

Valentin Petritsch, MSc

Pressesprecher & Leitung Kommunikation

+43 1 505 47 96 17

https://twitter.com/vpetritsch

http://www.wirtschaftsbund.at