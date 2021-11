Bundesheer: Tanner nimmt am EU-Verteidigungsministertreffen in Brüssel teil

Tanner: „Österreich wird sich am Prozess der ‚Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik‘ aktiv beteiligen"

Wien (OTS) - Am 15. November nimmt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner beim "Jumbo-Rat" gemeinsam mit den EU-Außen- und Verteidigungsminister, darunter auch Außenminister Michael Linhart, in Brüssel teil. Am Dienstag, 16. November, trifft Tanner im Rahmen eines formellen Treffens auf die Verteidigungsminister und -ministerinnen der Europäischen Union.



„Der Strategische Kompass ist ein wichtiges und wesentliches strategisches Grundlagendokument der Europäischen Union und zielt auf die Abwendung hybrider Bedrohungen und auch frühzeitigem Erkennen von Bedrohungen und Krisen ab. Am Montag werde ich mit meinen europäischen Kolleginnen und Kollegen den ersten Entwurf des Kompasses diskutieren. Darüber hinaus beraten wir uns, gemeinsam mit den EU-Außen- und Verteidigungsminister und -ministerinnen, über die künftig geplante EU-Eingreiftruppe“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.



Am Dienstag, 16. November, berät Klaudia Tanner mit ihren EU-Verteidigungsministerkollegen und -kolleginnen laufende EU Einsätze. Hierbei steht unter anderem die EU-Trainingsmission in Mali (EUTM Mali), wo im 1. Halbjahr 2022 ein österreichischer Offizier das Kommando übernehmen wird, auf der Agenda.

