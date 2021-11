Attraktive Winter-Highlights mit dem NÖ Familienpass

LR Teschl-Hofmeister: Die Aktion „Winterfit“ bringt zusätzliche Entlastung fürs Familienbudget

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Vorweihnachtszeit wartet der NÖ Familienpass mit zusätzlichen Highlights auf, die das Familienbudget beim Weihnachtseinkauf oder bei gemeinsamen Unternehmungen entlasten sollen.

Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister lädt die

NÖ Familienpass-Inhaberinnen und -Inhaber ein, die Angebote im Rahmen der Aktion „Winterfit“ zu nutzen: „Das ganze Jahr über können jene, die einen NÖ Familienpass besitzen, attraktive Angebote bei mehr als 550 Partnerbetrieben in ganz Niederösterreich und auch darüber hinaus nutzen. Zusätzlich bieten eine Auswahl an Partnerbetrieben ab 15. November im Rahmen der Aktion „Winterfit“ ein Monat lang ganz besondere Specials für Niederösterreichs Familien an.“ Ob beim Einkauf von Go-Karts, Bausteinen, Bekleidung oder ermäßigte Tickets bei ausgewählten Ausflugszielen – mit der Aktion „Winterfit“ gibt es zu den das ganze Jahr über gültigen Angeboten noch tolle Highlights oben drauf.

Rund 200.000 Mamas, Papas, Großeltern, Onkel, Tanten oder weitere, der Familie zugehörige Personen, sind schon im Besitz eines NÖ Familienpasses. Die Vorteilskarte ist kostenlos und kann von all jenen beantragt werden, die gerne Zeit mit Kindern verbringen. „Der NÖ Familienpass soll die Familien zusätzlich animieren, gemeinsam etwas zu unternehmen, Ausflugsziele und Kulturangebote in Niederösterreich zu entdecken und auch in der Region einzukaufen“, führt die Landesrätin weiter aus. So gibt es auch das ganze Jahr über die Aktion „10x10 – Familien entdecken unsere Museen“, im Rahmen derer 10 niederösterreichische Museen um je 10 Euro pro Familie erkundet werden können. „Mit dem kostenlosen NÖ Familienpass möchte das Land Niederösterreich den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern einen verlässlichen Partner zur Seite stellen, der das Familienbudget entlastet und allen, die gerne Zeit mit Kindern verbringen möchten, ein breit gefächertes, leistbares Freizeitangebot ermöglicht“, so Teschl-Hofmeister abschließend.

Informationen und Beantragung unter noe.familienpass.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse