FPÖ-Darmann: Corona-Regeln bedeuten für Krebs-Patienten unzumutbares Leid

Lebensrettende Therapien dürfen nicht davon abhängen, ob Testergebnis rechtzeitig eintrifft

Klagenfurt (OTS) - Lebensrettende Therapien dürfen nicht davon abhängen, ob Testergebnis rechtzeitig eintrifft

„Lassen wir es nicht zu, dass mit Corona-Regeln das Gift der Unmenschlichkeit in unsere Gesellschaft kommt“, appelliert der Kärntner FPÖ-Klubobmann Mag. Gernot Darmann. Anlass für diese Warnung sind Klagen von ungeimpften Krebspatienten.

„Sie müssen einen negativen PCR-Test vorweisen, wenn sie im Klinikum Klagenfurt eine Chemotherapie erhalten wollen. Dies ist aber für viele angesichts der Überlastung der Test-Infrastruktur ein Hürdenlauf. Sie müssen sich trotz ihres angeschlagenen gesundheitlichen Zustands stundenlang in der Kälte anstellen, und haben trotzdem keine Gewähr, dass sie das Testergebnis pünktlich bekommen. Im Klinikum ist man beinhart: Kein Test – keine Therapie“, kritisiert Darmann.

Hier schaffe man ein unwürdiges menschenverachtendes System. „Das ist unzumutbares Leid für Patienten, die ohnehin schwer zu tragen haben mit ihrer Krebskrankheit und dann zittern müssen, ob sie ihre Therapie bekommen“, so Darmann.

Er fordert eine Notfall-Teststraße für all jene, deren Behandlung von einem negativen Testergebnis abhängig gemacht wird. Die Auswertung ihrer Proben müsse entsprechend priorisiert werden, so Darmann abschließend.

(Schlus)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Kärnten

0463/56 404