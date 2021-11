Arnoldner zum Weltdiabetestag: Diabetes gerade bei Kindern & Jugendlichen durch die Pandemie ein massives Problem

Neue Volkspartei Wien fordert anlässlich des Weltdiabetestags rasches Handeln von der Stadt Wien

Wien (OTS) - „Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die Pandemie wirkt sich negativ auf die Gesundheit unserer Kinder aus. Das sehen wir auch bei den Diabeteserkrankten. Die Ergebnisse aus dem Adipositas-Betreuungsprogramm der Österreichischen Gesundheitskasse zeigen deutlich einen Anstieg bei Kindern mit Prädiabetes, eine Vorstufe der Erkrankung. Seit Pandemiebeginn weisen unsere Kinder deutlich höhere Blutzuckerwerte und Insulinspiegel auf. Hier muss an den Wiener Pflichtschulen gegengesteuert werden“, so Stadträtin und Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner.

Alleine in Wien gibt es rund 123.000 Diabetes-Erkrankte, deren Behandlung 556 Mio. Euro jährlich kostet, damit ist Diabetes eine echte Volkskrankheit.Auch bei jungen Menschen sind die Zahlen besorgniserregend. Pro Jahr erhalten 250 bis 300 Kinder in Österreich die Diagnose Diabetes mellitus Typ 1. Der richtige Umgang mit Ernährung und Lebensmitteln muss breiter gedacht werden. Auch die Zahl der an Adipositas erkrankten Kinder hat pandemiebedingt ein besorgniserregendes Niveau erreicht. Deshalb fordert die Neue Volkspartei Wien die verpflichtende Einführung eines Jausenführerscheins für alle Kinder an Wiener Pflichtschulen.



„Pilotprojekte, wie jenes von SIPCAN, mit dem schon heute an einigen Schulen im ganzen Land Kinder durch ein zertifiziertes Lernprogramm in jungen Jahren den geeigneten Umgang mit der eigenen Ernährung erlernen, sind sehr erfolgreich. Gerade jetzt, wo sich die Gesundheitssituation für junge Menschen zunehmend zuspitzt, ist seitens der Stadtregierung endlich Handeln gefragt. Als Volkspartei werden wir dazu beim nächsten Gemeinderat einen Antrag stellen. Wir wollen, dass die Gesundheit unserer Kinder in der politischen Prioritätenliste ganz oben steht“, so Arnoldner abschließend.



