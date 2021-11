Neue Spielgeräte auf den Steinhofgründen

Wien (OTS) - Die Steinhofgründe, im 14. Wiener Gemeindebezirk, sind ein naturbelassenes Erholungsgebiet. Sie zeichnen sich durch Wanderwege, kleine Tümpel, einen Waldspielplatz und Lagerwiesen mit einem herrlichen Blick auf Wien aus.

In den letzten Wochen wurde der Waldspielplatz durch den Forst- und Landwirtschaftsbetrieb erneuert. Neue Schaukeln, Rutsche und Klettermöglichkeiten versprechen den Familien viel Spaß. Für Kinder besonders spannend ist das neue Karussell. Es bewegt sich im Kreis und stellt dadurch eine gewisse Herausforderung dar. Somit ist Spaß garantiert. „Unsere selbstgebauten Spiel-, Balancier- und Sitzmöglichkeiten verleihen den Waldspielplatz einen zusätzlichen Charme.“, so Herbert Weidinger vom Forst- und Landwirtschaftsbetrieb. Aber auch Lager-, Picknick- und Spielwiesen bieten den Idealen Platz zum Rasten, zum Ballspielen und Drachensteigen an. „Es freut mich sehr, dass durch den neue Waldspielplatz Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, sich hier auszutoben und neues zu erkunden“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Die neuen Spielgeräte auf dem Waldspielplatz sind nicht nur nachhaltig, sondern kommen auch super bei den Kindern an. Es ist wirklich ein wunderschöner, großzügiger Spielplatz mit vielen verschiedenen Spielmöglichkeiten für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen.“

Der Waldspielplatz auf den Steinhofgründen ist vom Eingang Feuerwache Steinhof erreichbar. Der erste, nach links verlaufende Weg führt nach rund 200 Metern zum Spielplatz. Bitte beachtet, dass auf den Steinhofgründen Hunde nicht erlaubt sind. (Schluss)

