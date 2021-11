„Dancing Stars“ – Bis zu 794.000 sahen achte Live-Show in ORF 1

Vier Paare tanzen im Halbfinale am 19. November um den Aufstieg

Wien (OTS) - „Saturday Night Fever“ bei den ORF-„Dancing Stars“:

Insgesamt acht Solotänze zu Schlagersounds und Discobeats tanzten die „Dancing Stars“ in der achten Ausgabe des ORF-1-Tanzevents am Samstag, dem 13. November 2021, live um 20.15 Uhr in ORF 1 – und bis zu 794.000 wollten sich die Auftritte von Caroline Athanasiadis & Danilo Campisi, Kristina Inhof & Dimitar Stefanin, Bernhard Kohl & Vesela Dimova und Jasmin Ouschan & Florian Gschaider nicht entgehen lassen. Im Durchschnitt verfolgten 701.000 Zuseherinnen und Zuseher (23 Prozent Marktanteil) die Show. Besonders groß war das Interesse beim jungen Publikum mit einem Marktanteil von 27 Prozent bei den 12-29jährigen. Diesmal musste kein Paar die „Dancing Stars“ verlassen, die Jurywertung und das Publikumsvoting werden in die nächste Ausgabe übernommen.

Die Jurypunkte im Überblick:

Paar 02: Kristina Inhof & Dimitar Stefanin: 51 Punkte

Paar 05: Bernhard Kohl & Vesela Dimova: 38 Punkte

Paar 08: Jasmin Ouschan & Florian Gschaider: 57 Punkte

Paar 10: Caroline Athanasiadis & Danilo Campisi: 55 Punkte

In der nächsten Live-Show am Freitag, dem 19. November, um 20.15 Uhr in ORF 1 tanzen Caroline Athanasiadis & Danilo Campisi, Kristina Inhof & Dimitar Stefanin, Bernhard Kohl & Vesela Dimova und Jasmin Ouschan & Florian Gschaider um den Aufstieg ins Finale.

„Dancing Stars“ online und im ORF TELETEXT

Im Web ist dancingstars.ORF.at wieder Anlaufstelle Nummer eins für alle Fans des ORF-Ballrooms. Die multimediale Seite liefert laufend alles Aktuelle, Spannende und Wissenswerte zum Tanzevent. Der „Ballroom-Talk“ mit den originellsten Social-Media-Postings auf Instagram, Facebook und Twitter unter #dancingstars21 wird außerdem während der Show am Freitag zum Live-Ticker und unterhaltsamen Begleitprogramm beim Auf-der-Couch-Surfen. Die ORF-TVthek bringt alle TV-Shows im Live-Stream, und ein On-Demand-Themenschwerpunkt präsentiert das gesamte „Dancing Stars“-Video-Angebot auf einen Blick. Auf ORF extra gibt es zudem noch die Lieblingsrezepte der Stars zum Nachkochen. Und auch auf der „Dancing Stars“-Facebookseite können sich Tanzbegeisterte über das Geschehen vor und hinter den Kulissen informieren. Der ORF TELETEXT berichtet in den Magazinen „Kultur und Show“ sowie „Leute“ ausführlich über den ORF-Ballroom.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at