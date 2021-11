Nachhaltig Haushalten im vierteiligen „ORF III Themenmontag“ mit Doku-Premiere „Die Energiespar-Illusion“

Außerdem: „MERYN am Montag“ zum Thema Diabetes

Wien (OTS) - Nachhaltigkeit hat einen wesentlichen Stellenwert in der Gesellschaft eingenommen – auch in den eigenen vier Wänden wird immer mehr auf nachhaltige Lösungen gesetzt. Dazu gehört energiesparend Haushaltsgeräte zu benützen und genau zu überprüfen, wie umweltfreundlich die gängigen Haushalts- und Hygieneprodukte tatsächlich sind. Das nimmt der „ORF III Themenmontag“ am 15. November 2021 in ORF III Kultur und Information zum Anlass und deckt in vier Dokumentationen etwaige „Nachhaltigkeits-Märchen“ in Verbindung mit den beliebtesten Haushaltsutensilien auf.

Im Vorabend bittet Siegfried Meryn – diesmal gemeinsam mit Ärztin Alexandra Kautzky-Willer – in „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr) erneut um die Gesundheitsfragen des Publikums. Das Thema des Tages: Diabetes.

Den „ORF III Themenmontag“ eröffnet die neue Dokumentation „Die Energiespar-Illusion“ (20.15 Uhr) von Paul Peraus: Energiesparen fördert Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Haushaltsgeräte wie Staubsauger oder Mixer sind gegenüber älteren Modellen deshalb deutlich leistungsreduziert. Energiesparlampen haben die alten Glühdrahtbirnen aus dem Sortiment verdrängt. Duschköpfe mischen den Wasserstrahl mit Luft. Und Kühlschränke, Waschmaschinen und Öfen drängen, wie es scheint, sämtlich in die oberste Energieeffizienzklasse. Doch lassen sich hier Sein und Schein noch auseinanderhalten? Muss ein Staubsauger mit weniger Leistung nicht länger laufen, um dieselbe Menge an Schmutz zu beseitigen? Und unter welchen Voraussetzungen, die oft im Kleingedruckten stehen, erfüllen Eiskästen und Co. tatsächlich ihre Energie-Versprechen? Der Klima-Bewusstseinswandel in den heimischen Haushalten erweist sich nicht zuletzt als grandioses Geschäftsmodell einer Branche, die ihre Kunden beim Gewissen packt, wenn diese nicht auf umweltfreundlichere Technik umrüsten. Dabei raten Expertinnen und Experten schon länger, dass der beste Weg, um die Umwelt zu schützen, das maximale Ausnützen der Lebensdauer der alten Geräte ist.

Es folgen die Dokumentationen „Die Tricks der Waschmittelindustrie – Das Geschäft mit der Sauberkeit“ (21.05 Uhr), „Körperpflege nachhaltig – Geht das?“ (21.55 Uhr) und „Der Spülmaschinen-Check“ (22.45 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at