Wien startet in den Advent: Der Christbaum am Wiener Rathausplatz leuchtet

Wien (OTS/RK) - (RK) – Mit diesem Knopfdruck startet traditionell die Vorweihnachtszeit in Wien: Heute, Samstag, drehten Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der sogenannten „Illuminierung“ pünktlich um 17.30 Uhr die Lichter des Wiener Weihnachtsbaums am Rathausplatz auf.

„Der leuchtende Weihnachtsbaum soll gerade in diesen uns alle sehr fordernden Zeiten vor allem Zuversicht und Hoffnung ausstrahlen. Es ist wichtig, dass – allen Widrigkeiten zum Trotz - den Menschen die Freude an der weihnachtlichen Zeit nicht genommen wird! Gerade jetzt sind Solidarität, Nächstenliebe und Zusammenhalt die Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten!“, sagte Bürgermeister Michael Ludwig.

Auch Landeshauptmann Doskozil betonte in seiner kurzen Ansprache, dass er sich freue, dass das Burgenland mit dem Baum einen Beitrag für einen festlichen Rathausplatz leisten und ein Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt setzten könne.

Der Weihnachtsbaum für den Rathausplatz kommt seit 1959 jedes Jahr aus einem anderen Bundesland. Dieses Jahr war das Burgenland dran – das mit dem Baum auch 100 Jahre als Bundesland bei Österreich feiert. Die knapp 130 Jahre alte und 30 Meter hohe Fichte stammt aus einem Wald in der Gemeinde Wiesen im Bezirk Mattersburg. Für seinen großen Auftritt als weihnachtlicher Blickfang am Rathausplatz wurde der Baum in den vergangenen Tagen von den „Beauty-Docs“ der Wiener Stadtgärten herausgeputzt und mit 2.000 LED-Lichtern geschmückt.

Aktuell strahlt nicht nur der Wiener Weihnachtsbaum am Rathausplatz, auch der Wiener Weihnachtstraum inklusive Christkindlmarkt ist gestartet. Der Rathauspark mit seinen festlich beleuchteten Baumriesen verwandelt sich wieder in eine funkelnde Winter-Wunderwelt mit Attraktionen wie einem traditionellen Ringelspiel, einem nostalgischen Riesenrad und dem romantischen „Wiener Herzerlbaum“ mit seinen zweihundert Leucht-Herzen. Der Weihnachtstraum und der Christkindlmarkt haben bis zum 26. Dezember geöffnet. Für ein sicheres Weihnachtsvergnügen gilt beim Christkindlmarkt schon am Eingang „geimpft oder genesen“. Der Zutritt zum Weihnachtstraum ist frei, für die Fahrt mit Riesenrad und dem Ringelspiel gilt die 2G-Regel.

Pressebilder in Kürze unter www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar.



