Das DJ-Duo NERVO und Heineken® starten mit einer einzigartigen Heißluftballonshow, um die Rückkehr der F1® nach Brasilien zu feiern

São Paulo (ots/PRNewswire) -

Am Tag des Formel-1-Rennens werden die Superstar-DJs NERVO in den Himmel steigen und eine Show in einem Heißluftballon geben, die Fans auf sozial distanzierte, verantwortungsvolle Art und Weise genießen können

Zum Start des Rennwochenendes hat Heineken® das australische DJ-Duo und Daniel Ricciardo, einen weiteren Australier, bei einer Veranstaltung in Interlagos zusammengebracht

Ihnen schlossen sich besondere Gäste wie die brasilianischen DJs Cat Dealers sowie die F1®-Legenden Felipe Massa, Sir Jackie Stewart und David Coulthard an

Der Auftritt von NERVO wird, zusammen mit einem Set von Cat Dealers, über Beatport und die Social-Media-Kanäle der Formel 1® gestreamt

Die Formel 1® kehrt an diesem Wochenende nach São Paulo zurück, und Heiniken®, der Rennsportpartner um den Welttitel, feiert auf spektakuläre Art und Weise, indem er die Superstar-DJs NERVO für eine einzigartige Performance an Bord eines heißen Luftballons über der Strecke nach Interlagos bringt.

Zum Auftakt des Rennwochenendes schlossen sich das australische Star-DJ-Duo NERVO, zwei Schwestern, mit einem anderen australischen Musikbegeisterten, dem McLaren-Fahrer Daniel Ricciardo, bei einem Launch-Event in Interlagos zusammen, zu dem auch die brasilianische Formel 1®-Legende Felipe Massa, David Coulthard und Sir Jackie Stewart kamen. Die Veranstaltung enthielt außerdem ein exklusives Set von den brasilianischen DJs Cat Dealers, einem der größten Namen in der internationalen Elektronikszene.

Am Sonntag wird NERVO den Himmel über der Rennstrecke übernehmen, um den Fans von Interlagos eine exklusive Performance vor dem Rennen zu bieten - eine perfekte Kulisse, um ihre größten Hits auf eine sozial distanzierte, verantwortungsvolle Weise zu genießen.

Die Fans zu Hause werden einen Stream ihrer Performance sowie das Set von Cat Dealers am Montag sehen können.

Im Hinblick auf ihren Auftritt im Heißluftballon kommentierten NERVO: "Wir haben an einigen ziemlich einzigartigen Orten auf der ganzen Welt gespielt, aber keiner kann es mit einem Heißluftballon über der Rennstrecke hier in São Paulo aufnehmen, daher können wir es kaum erwarten! Wir waren begeistert, unseren australischen Landsmann, den musikbegeisterten Daniel Ricciardo heute kennenzulernen, und wir hoffen, dass allen die Show gefallen wird."

Der McLaren-Fahrer Daniel Ricciardo kommentierte: "Was für eine fantastische Art, das Rennwochenende zu beginnen - eine Mischung aus meinen beiden Lieblingsdingen - F1® und Musik! McLaren und Brasilien hatten schon immer eine besondere Verbindung, vor allem auf dieser Strecke, daher fühlt es sich richtig an, hier etwas Besonders auf die Beine zu stellen. DJs aus meiner Heimat zu haben, macht es umso schöner!"

Zu ihrem Auftritt äußersten sich Cat Dealers: "In Brasilien sind wir leidenschaftlich, was die F1 angeht, und dieses Rennen in Interlagos ist ein riesiger Teil der brasilianischen Kultur. Es ist eine der größten und symbolträchtigsten Veranstaltungen in Brasilien, daher fühlen wir uns geehrt, von Heineken eingeladen worden zu sein, um in dieser einzigartigen Umgebung aufzutreten."

Fans können den Stream am Montag über den EDM-Streaming-Service Beatport, den offiziellen F1® Facebook-Kanal sowie auf dem Facebook-Kanal von NERVO und den YouTube- und Facebook-Kanälen von Cat Dealers verfolgen.

