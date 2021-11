ORF-Programmänderungen für Sonntag, 14. November, zum Thema „Bundesweiter Lockdown für Ungeimpfte?“

„ZIB Spezial“ in ORF 2 und „Politik live“ in ORF III

Wien (OTS) - Kommt ein bundesweiter Lockdown für Ungeimpfte? Aus aktuellem Anlass ändert der ORF morgen am 14. November sein Programm:

ORF 2 zeigt um 12.30 Uhr ein „ZIB Spezial“ mit der Pressekonferenz der Bundesregierung und um 20.15 Uhr steht „Politik Live“ auf dem Programm von ORF III

„ZIB Spezial“ um 12.30 Uhr in ORF 2

Kommt morgen das vom Bundeskanzler angekündigte „Grüne Licht“ für einen bundesweiten Lockdown für Ungeimpfte? Falls ja, wer wird ihn kontrollieren? Ab wann tritt er in Kraft? Würden die Maßnahmen überhaupt ausreichen?

ORF 2 überträgt die Pressekonferenz der Bundesregierung dazu live ab 12.30 Uhr im Rahmen einer „ZIB Spezial“ mit Peter Teubenbacher. Die aktuellen Ausgaben von „Orientierung“ und „Panorama“ entfallen.

„Politik live“ um 20.15 Uhr in ORF III

„Politik live“ mit Reiner Reitsamer widmet sich um 20.15 Uhr in ORF III dem Thema „Dem Virus hinterher - welchen Plan hat die Regierung?“. Ab Montag gilt der Lockdown für Ungeimpfte in Salzburg und Oberösterreich, bei einem Treffen am Sonntag zwischen Bund und Ländern wird ein solcher für ganz Österreich besprochen. Das Bild der Politik ist mehr als uneins in der gesamten Corona-Debatte, sogar der Bundespräsident fordert in einem Appell Maßnahmen zu setzen und diese auch klar zu kommunizieren. Wie viel Plan hat die Politik in der Pandemiebekämpfung? Und wird es ihr gelingen, den unterschiedlichen Weg für Geimpfte und Ungeimpfte den Menschen zu verkaufen? Die ursprünglich ab 20.15 Uhr geplanten „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“-Sendungen starten um 21.05 Uhr in ORF III.

